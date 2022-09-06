快訊／本土+36393「新北增7795例最多」　七縣市病例破千

▲指揮中心莊人祥發言人。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布新增3萬6393例本土病例，共7縣市病例破千，新北市增7795例最多，其次依序為台北市4606例、台中市4574例、桃園市3588例、高雄市2894例、台南市2183例、彰化縣1540例。彰化縣也是六都以外唯一病例破千的縣市。指揮中心發言人莊人祥表示，本土病例與上週二相比增加5215例，上升16.7%。

指揮中心表示，今日新增之36,393例本土病例，為16,699例男性、19,670例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,795例)，臺北市(4,606例)，臺中市(4,574例)，桃園市(3,588例)，高雄市(2,894例)，臺南市(2,183例)，彰化縣(1,540例)，新竹縣(1,045例)，屏東縣(993例)，苗栗縣(925例)，新竹市(894例)，宜蘭縣(884例)，雲林縣(854例)，花蓮縣(758例)，基隆市(660例)，南投縣(581例)，嘉義縣(555例)，嘉義市(369例)，臺東縣(331例)，澎湖縣(186例)，金門縣(156例)，連江縣(22例)。

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截至目前國內累計16,492,624例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,981,611例排除)，其中5,503,725例確診，分別為29,391例境外移入、5,474,280例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

▲9/6新增確診。（圖／指揮中心提供）



2020年起累計10,115例COVID-19死亡病例，其中10,099例本土，個案居住縣市分布為新北市2,148例、臺北市1,134例、臺中市1,015例、高雄市946例、臺南市778例、桃園市767例、彰化縣594例、屏東縣411例、雲林縣320例、南投縣297例、苗栗縣246例、嘉義縣237例、基隆市222例、宜蘭縣203例、花蓮縣及嘉義市各166例、新竹縣159例、臺東縣143例、新竹市100例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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