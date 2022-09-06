LIVE／單日確診上看4萬例　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（9/6）日14:00召開記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。BA.5疫情高峰來襲，指揮中心預估近日的單日確診數恐破4萬例。另外，昨日專家會議拍板，莫德納次世代疫苗規劃2階段接種，而月底至少進貨200萬劑，符合資格者則至少有678萬人，實際進貨量、開打時程等，有待進一步確認。

國內本土個案已經是連續多天單日確診超過3萬，指揮中心直言目前疫情已經連續三週上升，上週累積病例21.2萬，和前一週相較增幅達到23%。指揮中心分析上週單日本土最高3萬4千多例出現在週三（8/31），預期本週有可能出現單日確診逾4萬，時間點應該是週二或者週三，也就是今天或明天。

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▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

另外，專家會議昨日拍板，莫德納次世代雙價疫苗追加劑建議分2階段開放使用接種，第一階段為65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者，第二階段為第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

莊人祥昨日透露，這兩族群到本月底估計有678萬人符合資格，另因接種間隔縮短為三個月，可能會有更多人符合資格；至於次世代疫苗到月底至少會有200萬劑抵台，也不排除會有更多疫苗到貨，接種會以第一階段為優先，並將視疫苗接種的踴躍情形開放第二階段接種。