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林穎孟要求簽「不投降」承諾書　柯文哲嗆：我管你去死的！

▲▼林穎孟要求柯文哲簽署「不投降」承諾書。（圖／記者袁茵攝）

▲林穎孟要求柯文哲簽署「不投降」承諾書。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

九合一大選將於11月26日登場，台灣獨立建國聯盟日前召開記者會，要求各黨參選人簽署捍衛台灣、絕不投降的承諾書。無黨籍台北市議員林穎孟今要求台北市長柯文哲簽署承諾書，只見柯文哲先拍備詢台抽屜嗆林穎孟「別問無聊問題」，接著再批「我管你去死的，你沒資格上來。」

柯文哲6日下午赴市議會備詢，無黨籍台北市議員林穎孟表示，國安議題是總統非常重要的職權，柯文哲政治生涯中會不會與中國大陸和談？柯文哲直言「要談什麼？」平常也有與中國大陸交流，包括雙城論壇，「什麼叫和談？我們都還沒跟他開戰，要和談什麼？」

林穎孟詢問，是否堅持不向中國大陸投降？柯文哲先是強調「我們當然不會隨便投降」，接著再嗆林穎孟「你是沒有其他題目可以問是不是？」

▲▼林穎孟要求柯文哲簽署「不投降」承諾書。（圖／記者袁茵攝）

林穎孟提及，台獨聯盟主席陳南天與台灣長老教會5日召開記者會，希望今年2022年要選縣市首長、市議員等候選人簽署「不向中國投降」承諾書。柯文哲回應，「抗中保台」要玩真的，以自己擔任台北市長來看，現在的萬安演習是可以的嗎？台灣對戰爭有準備嗎？自己才是最認真在準備的人。 

林穎孟追問，柯文哲任內有無對民防系統做訓練？且有無進行實彈射擊演練？柯文哲聽聞後先表示，「我跟你講，我常常說你們這些沒當過兵的⋯」柯文哲話說一半又突然預告，台北市已有在做準備動員系統，很快就會向外界說明。

然而林穎孟不斷詢問，柯文哲任內有無對民防系統做訓練？柯文哲先說「沒有」，台北市警察局長楊源明再補充，民防訓練是由中央規劃，台北市配合辦理。但林穎孟認為，民防是由台北市長管轄，應該要有積極作為。

對此，柯文哲回嗆「你是要我開始訓練軍隊當軍閥是不是？」甚至為此拍備詢台桌子抽屜，強調「小朋友，不要問那種無聊題目好嗎？國家有民防動員計畫嗎？不想跟你談這個。」

最後，林穎孟從議員席走上備詢台，向柯文哲遞出陳南天的「不投降」承諾書，希望柯文哲可以簽署，但柯文哲批評「我跟你講，我根本就不想理你，那個（陳南天）是你的誰？我管你去死的，你沒資格上來，下去。」由於林穎孟站到備詢台，使柯文哲提及備詢台是自己的區域，「我根本不想理你，市政（題目）再來。」

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