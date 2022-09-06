釣蝦見短裙妹經過…他被譏「笑你不敢」　竟尾隨勒頸逼脫內褲

▲女子只是穿短裙從一群酒客旁經過，就被尾隨至停車場勒脖要求「脫下內褲」給對方看，嚇得花容失色。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／高雄報導

一名周姓男子凌晨跟幾名友人在釣蝦場喝酒，見一名身穿短裙的女子路過，他輕佻說「要穿成這樣，不如不要穿」，友人竟起鬨嘲諷周男只會出一張嘴不敢有所作為，周男聽後腦羞、藉著酒意一路尾隨女子至其住處地下停車場，從後勒脖並威嚇脫下內褲給他看，女子嚇到只能乖乖照做。法院一審依侵入住宅強制猥褻罪，處周有期徒刑3年4月，上訴後維持原判，仍可上訴。

有性騷擾、毒品等前科的周男，於2020年8月22日晚間，在屏東某釣蝦場與幾名友人飲酒，喝到隔日凌晨3點多時，大家已有幾分醉意，剛好一名身穿短裙的女子獨自從旁經過，友人隨口說「她是大陸人，不曉得在哪裡上班穿那樣」，周男答腔「要穿成這樣，不如不要穿」，沒想到友人就開始訕笑周只會耍嘴皮、不敢真的做出什麼事，周聽後受不了言語刺激，竟起身尾隨短裙女。

周男一路跟著女子回到其表姊住處地下停車場，並趁其不備從後勒住她脖子，一手摀住其口鼻阻擋呼救，喝令「脫下內褲給他看」，飽受驚嚇的女子為脫身只好先照做，再趁周男沒注意時從其手中搶回內褲逃離現場。

周男很快被警方逮捕，他供稱雖然當時有取得女子內褲，但只是要現場看，沒有想帶回家蒐集的意思，也只有用言語逼迫女子脫下內褲，並沒有進一步撫摸女子身體，或要求給他看下體，之後也沒繼續追逐女子，律師表示周男頂多涉犯強制猥褻未遂罪。

法院調查周男前有多次毒品、性騷擾被判刑確定的前科，前案執行完畢才不到5年，就又故意犯罪，目無法紀，應加重量刑，依侵入住宅強制猥褻罪，累犯，處3年4月徒刑，不准易科罰金也不准緩刑；周男上訴到高雄高分院，法官認為周男要求看女子貼身內褲，跟私密處有緊密連結，足以滿足個人色慾，亦即猥褻行為並不以有身體接觸或撫摸身體隱私為必要，認為量刑貼切適當，維持原判，全案仍可上訴。