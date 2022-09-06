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女同事跌倒！裙子掀起「露出整顆屁股」　她驚：上班不穿內褲？

▲▼黑絲襪短裙。（圖／記者趙于婷攝）

▲原PO公司制服是裙子。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者朱祖儀／綜合報導

太尷尬！一名女網友表示，最近上班交接完之後，女同事被一隻蟑螂嚇到跌倒，結果裙子掀了起來，屁股竟直接跑出來見客，讓她當場傻眼，但也不敢詢問。不過對方似乎完全不在意，只說「這是秘密別說出去」，接著就離開了。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，她平常是上大夜班的白領族，交接對象是一名文靜、有氣質的漂亮女同事，2人沒有到很熟，不太會聊天。但某天剛交接完，對方走出門口時被一隻蟑螂嚇到，下秒就摔倒在地，因為制服是較短的裙子，「所以沒錯…她跌倒的瞬間屁屁被我完整看到了…黑色的絲襪裡面…就！是！屁！屁！」裡面並沒有穿內褲。

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原PO看到那幕瞬間愣在原地，直到女同事發出求救聲，她才急忙衝上前幫忙，隨後也拿著冰塊替對方冰敷，且盡量避開敏感話題，只說「那個…妳還好嗎？還…有沒有哪裡痛」，但問話都支支吾吾的。對方見狀便說「妳明明想問我為什麼不穿內褲吧？臉紅的跟發燒一樣耶」，她頓時無言，對方接著笑說，「這是我的秘密，妳別說出去，我先下班了」，隨後就離開了，只留下錯愕的她。

▲▼上班族,OL,女同事。（圖／翻攝自pixabay）

▲女同事跌倒露出屁股。（示意圖／翻攝自pixabay）

不少人看到後表示，「那個…我想認識妳同事」、「最近正好在找工作」、「可惡，好羨慕啊」、「沒味道就還好，有味道就…」、「你的文字敘述讓我感受到你的震驚了」、「我好羨慕！讓我想到前同事也是幾乎天天穿黑絲襪」，也有女網友說，「我也是這樣欸，比較通風啊，工作又一定要穿絲襪，久坐又常憋尿，私密處問題很多」、「就是為了通風，沒有別的原因，內褲+絲襪很悶」。

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