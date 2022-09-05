正妹實況主一中商圈直播　詭異女跟蹤15分鐘吼：妳心裡有鬼！

▲實況主林芙芙3日在台中一中商圈遇到一名詭異女子跟蹤15分鐘。（圖／林芙芙提供）



記者許權毅／台中報導

戶外實況主林芙芙因外型亮麗、風格輕鬆頗受好評，在網路上有10多萬粉絲追隨，不料林芙芙3日晚間在台中一中商圈附近直播時，突遭到一名長髮女「跳出嚇人」，接著還對她狂咳、跟隨，林芙芙受到驚嚇詢問，對方竟回「妳心裡有鬼吧」並尾隨至少15分鐘，林芙芙見女子開始翻包包，害怕對方掏利器攻擊，嚇得趕緊報警。警方到場時該女子已經離開，台中第二警分局表示有接獲報案，不過林女目前並無提出告訴。

林芙芙透露，自己以「戶外實況」為主題，時常在台中各地進行直播分享生活，不料3日在人潮擁擠的一中商圈直播時，遇到一名戴著豹紋口罩的長髮女大聲嚇自己，一開始林芙芙還以為是路人好奇自己實況，或是喜歡自己的網友來惡作劇，沒想到長髮女開始跟隨並狂說「妳心裡有鬼」，還連續大聲咳嗽，詢問對方意圖也不回應，加上對方開始翻包包，害怕會被攻擊，直接向對方挑明要報警後，長髮女才跳上公車離開。

▲▼線上約2000多名網友目擊整段過程，長髮女不斷跟隨，嚇得林芙芙趕緊報警。（圖／林芙芙提供）



整段過程都被線上2000多位觀眾直擊，林芙芙說「這次沒被拿刀砍算我好運」，受訪時也說，其他戶外實況主幾乎都有遇過類似狀況，但自己直播5、6年很幸運沒有發生事情過，這次真的受到驚嚇，她也分享觀眾說應該趕緊到人多的商家，避免獨處。

林芙芙說，原本是打算向對方提告，但考量自己沒受到傷害，心情平復後便作罷，自己會多注意安全提高警覺。台中第二警分局則表示，當日有接獲民眾報案，林女目前暫無提出告訴。

▲▼林芙芙表示，當下很害怕對方攻擊自己，還好最後平安落幕，目前暫時不會提出告訴。（圖／林芙芙提供）

