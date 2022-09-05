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社會 社會焦點 保障人權

專偷機車置物箱！上次得手2600「4天後又來」　車主尾隨報警抓人

▲▼鼓山竊盜 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲紀姓男子在巷弄竊取機車內財物。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名紀姓男子（39歲）日前在鼓山區一處巷弄裡竊取機車置物箱得手2600元，他食髓知味，4天後又來到同一條巷弄，找到同一部機車下手行竊。這一次車主早有準備，緊盯監視器畫面，除了讓竊賊空手而回外，立刻報警並下樓發動機車尾隨在竊賊後方。警方獲報後，循著報案人通報的路線將男子攔下，被害車主氣得大聲訓斥男子「偷幾次了，要不要調監視器給你看！」警訊後依竊盜罪嫌將紀姓男子送辦。

▲▼鼓山竊盜 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲紀姓男子（右）被警方逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鼓山分局內惟派出所員警在8月30日晚間接獲轄內民眾報案，指稱2天前的早上發現，放在機車置物箱裡的現金2600元不見了，一開始以為自己記錯了而不以為意，後來調閱自家監視器才發現被竊賊光顧了，所以報警協助。

員警調查發現竊嫌在8月28日凌晨1點左右，徒步到鼓山區鼓山三路的巷弄裡隨機挑選機車扳開機車坐墊竊取財物，得手後旋即離去。承辦員警發現竊嫌疑似就是去年4月份因竊盜案遭移送的紀姓男子，立即提醒所內同仁加強盤查。

9月1日凌晨2點56分左右，內惟派出所接獲被害車主來電，指稱竊嫌再度出現並動手行竊未果後離去，現正騎機車尾隨。巡邏員警立即依報案人所提供的竊嫌穿著、行進路線等線索追緝，迅速在鼓山區九如四路與逢甲路口攔下涉案男子，一查果然就是警方鎖定的紀姓男子。

警方調查發現，紀男因缺錢花用才會心生歹念，隨機下手竟得手現金2600元，全部花用完畢後，想要複製前一次成功的經驗，再次動手時卻撲了空，還被車主發現而報警，這下只能乖乖認栽。

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