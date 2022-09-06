強調在台吃海鮮是「日常」　綠縣市長跟風PO照推銷自家水產

▲藝人楊丞琳。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

歌手楊丞琳演藝重心轉往大陸，近日在陸綜說出「我在台北長大，但我是廣東人」，更說到「在台灣吃海鮮是奢侈的事」，在網路上引起許多討論。面對楊丞琳言論爭議，高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安等綠營縣市首長則紛紛PO出海鮮照片，除了強調在台吃海鮮是日常，也不忘推銷自家水產。

楊丞琳日前上陸綜時被問及「丞琳你台灣人怎麼沒吃過（豆腐魚）？」郭文標先說，「沒有的，台灣沒有豆腐魚的！」楊丞琳後回應，「沒吃過，其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那。」然而，不少網友質疑楊丞琳此番言論與台灣生活脫節，甚至翻出楊丞琳吃海鮮多支影片及照片打臉。

針對這項爭議，高雄市長陳其邁首先在昨日深夜貼出一張鍋燒意麵照片，表示高雄從早到晚都能吃到現撈又便宜的海鮮，「實在是很幸福」。

屏東縣長潘孟安則秀出一張有著整隻螃蟹的湯麵，並說只要吃過屏東海鮮，滋味好到一輩子都忘不了，「所以我才說屏東總是多一肚，台灣人也絕對非常有肚量！」

嘉義縣長翁章梁也分享嘉義水產照片，指出嘉義海鮮就是「霸氣」，不論是文蛤、白蝦、虱目魚肚等應有盡有，大家只要來嘉義都吃得到，「一點都不奢侈，這就是我們的日常」

新竹市副市長沈慧虹則PO出魚販照片，指出台灣由於四面環海，漁貨豐富，而最新鮮的海鮮就在新竹各大市場，尤其南寮漁港、海山漁港定期都有漁貨送至各大市場，最新鮮也最好吃，邀請大家多多採買。

▼陳其邁、潘孟安等綠營縣市首長紛紛PO出海鮮照片，除了強調在台吃海鮮是日常，也不忘推銷自家水產。（圖／翻攝自Facebook／翁章梁、陳其邁、潘孟安、沈慧虹）