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社會 社會焦點 保障人權

觀光局「倫敦雇員」A公帑130萬　駐英辦事處房租沒著落露餡

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲觀光局駐英女雇員涉嫌利用職務之便，詐取公帑約130萬元，被發現後已繳回不法所得。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

觀光局派駐英國倫敦的官姓女雇員，前年利用職務之便，向局裡申請倫敦辦公室租金時，呈報私設帳戶，讓觀光局誤將3萬2501英鎊直接匯入官女戶頭，另外又趁疫情期間，私吞愛爾蘭旅展退費2695歐元，總計貪得公帑約新台幣130萬元，用來支付卡費等開銷，台北地檢署6日依利用職務機會詐取財物罪起訴官女。

官女是在赴英留學時，獲得觀光局約聘機會，在倫敦辦公室擔任雇員，協助辦公室主任處理業務，2020年間，觀光局原本報名參加當地的「愛爾蘭旅展」，但因新冠肺炎疫情的關係取消，旅展主辦單位7月間通知要退報名費，官女直接提供個人帳戶，藉此A走2695歐元，折合台幣約9萬元。

到了10月間，官女在處理每3個月例行請款辦公室租金業務時，自己另外去銀行開設戶名「台灣觀光局倫敦辦事處」帳戶，填寫在請款單上，台灣這邊承辦人員看戶名無誤，沒注意到帳號不同而匯款32501英鎊。

官女利用自己帳戶詐得約台幣122萬元後，倫敦辦公室的房租沒了著落，因此得盡快再次請款，台灣這時才發現有異，把官女調回台灣解職，並向檢調單位提告。官女到案坦承犯行，並繳回犯罪所得，檢察官依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪提起公訴。

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