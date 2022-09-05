　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

正妹喊寶貝暈船了！急奔銀行匯5位數...警曝真相他下秒怒封鎖

▲▼ 圖說：北投分局光明派出所警員章庭瑋（左）、馬子閔 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投警分局光明派出所警員章庭瑋（左）、馬子閔 ，成功阻8旬翁陷正妹投資話術。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

「真心換絕情！」北市北投區82歲陳姓老翁透過LINE認識暱稱「王小菲」正妹，2人短短數日相互約定以「寶貝」、「親愛的」稱呼，正妹又以賺取「蜜月基金」為由，哄騙老翁先提款後存款，將3萬元匯到指定帳戶做投資使用，銀行陳姓襄理見老翁對於匯款等資料都含糊應答，且頻頻偷看手機，察覺有異，立刻報警，光明派出所警員經耐心說明成功阻止詐騙。

永豐銀行北投分行陳姓襄理日前在櫃檯接待陳姓老翁，老翁表示想辦理「國內臨櫃存匯做投資使用」，當襄理進行例行關懷提問時，發現老翁對於匯款帳戶、投資標的等資料含糊應答，且頻頻觀看手機，因此驚覺有異，立即通報請警方到場協助。

此時光明派出所警員馬子閔、章庭瑋擔服巡邏勤務獲報後，立即趕赴到場，會同行員一起耐心詢問情況，才發現老翁以LINE認識暱稱「王小菲」正妹，2人互加好友數日即相互約定親暱稱呼，正妹不斷撒嬌以賺取「蜜月基金」為由，哄騙老翁先提款後存款，將3萬元匯到指定帳戶做投資使用；員警觀看手機後，發現對方在對話內容中屢次以「愛的誠意」為由，誘使老翁匯款投資「虛假股票」，立刻告訴老翁，這是「典型假交友投資」詐騙手法，如匯款就難追回款項，老翁才取消念頭，同時封鎖刪除正妹LINE帳號。

對此，北投分局呼籲，民眾使用手機中各類聊天軟體時應保持警覺，如遇陌生人士加入好友，未曾親自見面卻於初識之際即以「寶貝」、「親愛的」等親暱用語相稱，同時推薦線上投資、或藉故懇求借貸等，皆為拐騙民眾依照指示匯款的常見手法，應速撥打110報案或165專線查證，也可下載警政APP查詢反詐資訊，以免個人財產遭惡意騙取，「人」財兩失。

►「新鮮櫻桃」吃起來！1公斤禮盒688元超划算

ET快訊
快訊／北市松山爆隨機性侵　夜歸女遭當街壓地淫辱
快訊／Line群冒名傳「中籤訊息」！　上市公司發重訊澄清
快訊／陸「獨角獸」挖角科技人才　在台負責人遭搜索約談
鳳梨突PO「寶寶性別揭曉趴」影片！　網狂賀：要當爸了
快訊／午後雷雨開炸！　8縣市大雨特報
吳尊副業出事！爆欠款1631萬　遭陸列「失信被執行人」
挺林襄！　高中同校見過「確實有差異」：整得好
快訊／林書豪自行宣布新東家！　興奮感謝給機會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市松山驚爆隨機性侵　夜歸女遭20多歲男當街壓地淫辱

人夫聯手小王女友揪外遇！他辯「無血緣兄妹情」　發票堆曝真相

快訊／大陸「獨角獸」跨海挖角科技人才　在台負責人遭搜索約談

快訊／新北市府有人要跳樓！愛狗人士抗議　動保處長急到場安撫

正妹喊寶貝暈船了！急奔銀行匯5位數...警曝真相他下秒怒封鎖

退休阿北戀上按摩女　LINE「你沒報備又濕了」正宮氣炸求償

柬埔寨治安差賺錢難　台越協會籲年輕人：留在台灣好好打拚

挨罵「匪台」向曹興誠求償5億！中天曝用途：重建台灣價值

台中房思琪父現聲　籲盧秀燕「暫停競選腳步」：找出隱藏受害學生

假冒衛福部發防疫津貼簡訊　內藏惡意連結盜個資！警教防堵撇步

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

徐若瑄還原「25年前經典造型」　嘉賓超多..安可《不敗的戀人》繞場

遇重機妹子「回頭打招呼」　見女友火大眼神：完蛋惹

海島盪鞦韆當地人幫拍　花式運鏡→成品超專業

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

城隍爺夜巡神駕直衝民權所　喊話2殉職警：任務已完成!

快訊／北市松山驚爆隨機性侵　夜歸女遭20多歲男當街壓地淫辱

人夫聯手小王女友揪外遇！他辯「無血緣兄妹情」　發票堆曝真相

快訊／大陸「獨角獸」跨海挖角科技人才　在台負責人遭搜索約談

快訊／新北市府有人要跳樓！愛狗人士抗議　動保處長急到場安撫

正妹喊寶貝暈船了！急奔銀行匯5位數...警曝真相他下秒怒封鎖

退休阿北戀上按摩女　LINE「你沒報備又濕了」正宮氣炸求償

柬埔寨治安差賺錢難　台越協會籲年輕人：留在台灣好好打拚

挨罵「匪台」向曹興誠求償5億！中天曝用途：重建台灣價值

台中房思琪父現聲　籲盧秀燕「暫停競選腳步」：找出隱藏受害學生

假冒衛福部發防疫津貼簡訊　內藏惡意連結盜個資！警教防堵撇步

福特大改款「野馬GT跑車」最新預告釋出！全新外觀、內裝很搶戲

阿堂鹹粥被洗1星...他批鼎泰豐炒飯怎沒人喊貴！網酸：環境差太多

快訊／北市松山驚爆隨機性侵　夜歸女遭20多歲男當街壓地淫辱

徐定禎與楊長鎮訪客庄青創空間　承諾推動青年創業基金

雲科大加入「臺灣工藝檢測修護聯盟」　專業知能與服務線上供應

曾沛慈大飆演技累到虛脫！　認了走心崩喊：下次不演了

等了12年！雲門舞集來了　9／10彰化過中秋節

接棒基隆、延續光榮！蔡適應發表「適大主軸」政見　產學名人推薦

昇陽打造全球首座智慧化晶圓再生工廠　斥資72.8億今啟動量產

人夫聯手小王女友揪外遇！他辯「無血緣兄妹情」　發票堆曝真相

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

社會熱門新聞

快訊／桃園刺青爸「行刑式」槍殺2男　逃3天落網

2警深夜打瞌睡被「緊貼車窗」錄

還有人要我嗎　最美魚販求交往！網說出真相狂罵

女大生4P後提告　他救兄弟拿片當證據

車手頭疑不滿被出賣　3槍行刑式殺2下游

即／女攀郡大山墜谷　頭部重創昏迷待援

曾自爆與議會之花天天做愛...他又放話開槍被逮

台中妹遭網友性侵告白　事後查他名字崩潰

男大生撿屍太惡質　緩刑遭撤銷改判入監

告別式現場曝！2勇警「遺照露燦笑」家屬哭紅眼

情慾人妻爽擁2小王　悔過書讓老公更崩潰

即／新店公墓空地驚見女屍！全身屍斑管理員嚇傻

桃園刺青爸殺2男「S型繞台」　槍藏花蓮路邊竹林

國1追撞「大車翻邊坡」　林口塞到平鎮回堵21km

更多熱門

相關新聞

男大生撿屍太惡質　緩刑遭撤銷改判入監

男大生撿屍太惡質　緩刑遭撤銷改判入監

高姓男大學生2020年間在台北市信義區旁夜店，搭訕到酒醉的女子小比（化名），高男發現小比意識逐漸不清，竟趁機性侵，而後將衣衫不整、意識不清的小比留在現場而離去，最後警方趕緊將她送醫，循線逮捕高男。高男一審原本獲判緩刑，但上訴二審後，高院認為他惡性重大，撤銷緩刑改判刑3年。

羨理組錢多　文組男30K「沒錢投資」！網：你的問題

羨理組錢多　文組男30K「沒錢投資」！網：你的問題

火辣外送員「褲子失蹤」　露逆天長腿

火辣外送員「褲子失蹤」　露逆天長腿

台中2女網戀購物平台員工　投資200萬血本無歸

台中2女網戀購物平台員工　投資200萬血本無歸

逃逸移工躲水溝難忍黑又臭　通緝妻探視自投羅網

逃逸移工躲水溝難忍黑又臭　通緝妻探視自投羅網

關鍵字：

北投分局詐欺股票正妹投資老翁

讀者迴響

熱門新聞

林襄17歲差很大舊照起底！網狂噓：好假掰

情侶入住飯店40樓　清晨驚見陌生男在窗外揮手

林襄「被說是假的」不忍了！

鳳梨突PO「寶寶性別揭曉趴」影片！

他買完房「不裝1家電」　網搖頭：會後悔

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

BA.5潛伏期愈來愈短「僅剩2天」！醫示警3後果

她「愛愛痛到慘叫」停機4年！夫羞：太大了　醫揭超尬真相

樓上建衛浴「他天花板壁癌」！網建議放大絕

「阿堂鹹粥沒開發票」客人開口才給：不是第一次

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

「蝦頭有毒」專家解答：是真的！原因曝　4種人少吃蝦

好市多新上架超美健身車！價格嚇壞一票人

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面