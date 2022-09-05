正妹喊寶貝暈船了！急奔銀行匯5位數...警曝真相他下秒怒封鎖

▲北投警分局光明派出所警員章庭瑋（左）、馬子閔 ，成功阻8旬翁陷正妹投資話術。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

「真心換絕情！」北市北投區82歲陳姓老翁透過LINE認識暱稱「王小菲」正妹，2人短短數日相互約定以「寶貝」、「親愛的」稱呼，正妹又以賺取「蜜月基金」為由，哄騙老翁先提款後存款，將3萬元匯到指定帳戶做投資使用，銀行陳姓襄理見老翁對於匯款等資料都含糊應答，且頻頻偷看手機，察覺有異，立刻報警，光明派出所警員經耐心說明成功阻止詐騙。

永豐銀行北投分行陳姓襄理日前在櫃檯接待陳姓老翁，老翁表示想辦理「國內臨櫃存匯做投資使用」，當襄理進行例行關懷提問時，發現老翁對於匯款帳戶、投資標的等資料含糊應答，且頻頻觀看手機，因此驚覺有異，立即通報請警方到場協助。

此時光明派出所警員馬子閔、章庭瑋擔服巡邏勤務獲報後，立即趕赴到場，會同行員一起耐心詢問情況，才發現老翁以LINE認識暱稱「王小菲」正妹，2人互加好友數日即相互約定親暱稱呼，正妹不斷撒嬌以賺取「蜜月基金」為由，哄騙老翁先提款後存款，將3萬元匯到指定帳戶做投資使用；員警觀看手機後，發現對方在對話內容中屢次以「愛的誠意」為由，誘使老翁匯款投資「虛假股票」，立刻告訴老翁，這是「典型假交友投資」詐騙手法，如匯款就難追回款項，老翁才取消念頭，同時封鎖刪除正妹LINE帳號。

對此，北投分局呼籲，民眾使用手機中各類聊天軟體時應保持警覺，如遇陌生人士加入好友，未曾親自見面卻於初識之際即以「寶貝」、「親愛的」等親暱用語相稱，同時推薦線上投資、或藉故懇求借貸等，皆為拐騙民眾依照指示匯款的常見手法，應速撥打110報案或165專線查證，也可下載警政APP查詢反詐資訊，以免個人財產遭惡意騙取，「人」財兩失。