蔡英文視導花蓮空軍基地　曝周姓女上尉「圍台軍演」升空攔截共機

記者蘇晏男／花蓮報導

共軍持續犯台，身兼三軍統帥的總統蔡英文今（6日）視導位在花蓮基地的空軍第五戰術混合聯隊，以及南埔營區的花防部機部營，並頒贈加菜金。蔡英文致詞時透露，周琬淳女上尉在共機擾台之際，肩負起緊急升空攔截的任務。

蔡英文6日上午率國防部長邱國正、國安會祕書長顧立雄等人，視導花蓮勗勉空軍第五戰術混合聯隊、海軍海鋒七中隊、空軍防空暨飛彈第六一三營，以及花防部機部營。

▲蔡英文6日視導空軍第五戰術混合聯隊，並頒贈加菜金。（圖／記者蘇晏男攝）

蔡英文在花蓮基地致詞時表示，空軍空軍第五聯隊是肩負台海防衛作戰的重要單位，今天她來這裡，除了要感謝國軍在這段時間加強戰備，守護國人的日常，更是要為國軍加油打氣。

蔡英文說，台海周邊情勢持續緊張，威脅從來沒有中斷，除了共機共艦頻繁侵擾外，利用假訊息企圖影響國內民心的認知作戰，以及運用無人機侵擾的灰色領域地帶手段，層出不窮。

蔡英文指出，在上個月中國軍演（指圍台軍演）期間，空軍第五聯隊的總體警戒兵力，增加63組126人次，防空應處，共執行18批36架次，當接獲命令後，戰機能在6分鐘內升空執行巡弋任務。

蔡英文透露，她注意到，今天一起同桌共餐的五位女性官兵，在飛行、地勤、外事聯絡或是戍守營區上，都有專業傑出的表現，獲得大家的高度認同，其中在座的周琬淳，也曾在共機擾台之際，肩負起緊急升空攔截的任務。

蔡英文強調，這證明，不分性別，不分軍種或崗位，每一位官兵都是承擔保衛國家重責的重要一員。

另位對於稍早前視導花防部機步營，蔡英文說，她看到紮實的實戰化射擊和戰傷救護訓練，不僅提升了國軍在戰時救護、平時救災的能量，更向國人展現，國軍求新求變、持續優化戰力的決心。

蔡英文表示，身為三軍統帥，她對於中華民國國軍，每一位官兵展現出自我防衛的堅定信念和能力，感到無比驕傲。「我會堅定支持國軍，讓國軍戰力持續提升，也讓國人對國軍更有信心」。