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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文稱「不須嚴刑嚇阻犯罪」　他提「七問」諷：為何不修法廢死？

▲▼趙少康不滿有假的戰鬥藍網站，被人散佈挑起省籍情結的字眼，決定到大安分局提告。（圖／記者邱中岳攝）

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者邱中岳攝）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文日前針對死刑存廢問題表示，廢死爭議雖讓很多人心裡不安，甚至希望透過死刑阻絕社會難以接受的犯罪行為，但國家制度能提供足夠的安全，不需要依賴死刑來嚇阻犯罪。對此，中廣董事長趙少康提出七點質疑，痛批「蔡英文若覺得國家制度已提供足夠安全，國人可以高枕無憂了，為什麼不修法廢死？」

總統蔡英文日前出席「第七屆總統與高中生面對面論壇」，被學生問及死刑存廢問題時表示，廢死議題為何會如此複雜，在於牽涉到情感、情緒以及價值，廢死爭議雖讓很多人心裡不安，甚至希望透過死刑阻絕社會難以接受的犯罪行為，但國家制度能提供足夠的安全，不需要依賴非常嚴厲的刑罰來嚇阻犯罪。

對於死刑存廢議題，趙少康向蔡英文提出七點質疑，包括：

1、蔡英文真的認為當前我們國家制度能提供足夠的安全嗎？

2、如果國家制度已經提供足夠的安全，為什麼還有這麼多的殘忍暴力兇殺案件？殺警案不就是明顯的惡例？

3、蔡英文就任六年多來做了什麼提供國人足夠安全的制度？

4、如果國家制度不能提供足夠安全，依照蔡英文邏輯，是不是就需要依賴非常嚴厲的刑法來嚇阻犯罪？

5、如果蔡英文覺得國家制度已經提供足夠的安全，國人可以高枕無憂了，為什麼不修法廢死？

6、如果目前國家制度還不能提供足夠的安全，而不能廢死，則惡性重大罪不可赦的殺人犯被定讞判死後，為什麼遲不執行死刑？

7、目前國家制度既不能提供足夠的安全，又不敢廢死，又不願執行死刑，首鼠兩端，民進黨蔡英文政府你們到底是什麼意思？

不過，蔡英文認為，除了做好治安維護，進一步預防也是政府的工作；因此，大量社工進入社區，以此掌握家庭性結構導致的潛在犯罪可能，即時給予幫助就能掌握風險，「在行政院長蘇貞昌的主導下，也經常性地對全國治安進行檢討。」

蔡英文指出，社工系的大學畢業生，最後當上社工的比例很低，因此正在執行新的計畫，要讓社工的量能擴充並提升待遇，讓社工可以撐起社會安全網中的一環。

▼趙少康針對廢死議題向蔡英文提出七點質疑。（圖／翻攝自臉書）

▲▼趙少康針對廢死議題向蔡英文提出七點質疑。（圖／翻攝自臉書）

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