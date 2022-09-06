阿堂鹹粥「漲幅比房價還驚人」　在地人揭歷史地位：全台灣最屌

▲一碗魚肚粥價格260元，與去年的價格相比，漲幅高達3成。（圖／記者林悅翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

台南美食「阿堂鹹粥」短短9個月漲價2次，從180元噴漲到260元，而老闆娘則委屈喊話，是因為虱目魚漲價很凶，天天都在漲價。對此，有「台南關廟鳳梨王子」之稱的農民楊宇凡力挺，「阿堂就是全台灣最屌的鹹粥，不管怎樣，人家也是努力堅持了三代，才有這樣的成績。」

阿堂鹹粥一碗魚肚粥漲到260元，Google被負評灌爆，對此，阿堂鹹粥的二代老闆張春堂指出，「我不在乎幾顆星啦」，這項技術從父輩傳下來，到現在他的兒子也是這樣做，偷工減料不是店內宗旨，每一碗粥都用料實在。

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張春堂指出，店面開立到現在，已有70年的歷史，「我這是老台南（人）在吃的」，他不在乎網路上如何評價、想怎麼評價都沒有關係。

而當地人楊宇凡在臉書先以誇飾法笑虧，「一碗鹹粥260，這漲幅簡直比房價還驚人...但說起阿堂，在台南鹹粥，有其歷史地位。」楊宇凡緩緩道來，早期的虱目魚，店家會問你要有刺還無刺，還記得小時候，長輩還會吃那種輪切的虱目魚，「夭壽，那個吃完，挑完的魚刺都堆一座小山丘，我看了也不會想吃，阿堂算是首創無刺虱目魚鹹粥。」

關於漲價，楊宇凡說，早已經是阿堂的「壞習慣」，他永遠都是最快漲，也最敢漲的，之前一碗200元，已經讓有些人打退堂鼓，現在一口氣漲到260元，「我瞬間看到也是傻眼虱目魚，這碗吃了是會壯陽還是長高嗎？」

楊宇凡接著自嘲，「曾經我也是酸民啦，嫌東嫌西還不容易，但我現在打從心底佩服，練習用另一個角度看世界。做生意，不外乎就供需，當我今天供不應求，站在賺錢的角度，漲個價合理吧。合理，但是不合情，特別又是充滿『人情味』的小吃，這樣很不台南。」

▲不畏懼負評，阿堂鹹粥老闆喊話「每一碗粥都用料實在！」（圖／記者林悅翻攝）



話鋒一轉，楊宇凡也深感佩服表示，「可以做到在這個行業有話語權，不在意別人閒言閒語，他可能有看過『被討厭的勇氣』，不要說台南啦，阿堂就是全台灣最屌的鹹粥，不管怎樣，人家也是努力堅持了三代，才有這樣的成績。」

楊宇凡也分析，「你說阿堂貪心嗎？可能吧，誰不愛賺錢？但他好像也沒有那麼貪。」楊宇凡認為，以他的生意跟名聲，他大可以再開一間，觀光客一樣會買單，反正外地人根本也吃不出品質差異，但老闆本人依舊鎮守在本店，安安穩穩的把一間店給經營好，經手每一碗鹹粥，「這樣的精神，很台南！」

最後，楊宇凡也給予肯定，「品質，不外乎是他們三代的堅持...看看台南的某某飯店就知道了，擴大營業的結果就是品質走經，被台南人嫌棄。」因此對於阿堂鹹粥這波漲價，楊宇凡自認依舊會會買單，「有了品質，然後成為品牌，進而能夠溢價，阿堂根本就是所有開店人的偶像」、「阿堂，依舊是我很驕傲的台南小吃，吃不起，那就努力讓自己配得起。」

不過底下網友熱議，「置入的很可以」、「真的吃不起了，260元可以買三片大魚肚自己煮吃到撐」、「阿堂漲價沒意見，畢竟愛吃不吃看個人，但是阿堂漏開發票需要被民眾注意」、「吃一碗粥260沒問題，但是粥上桌是溫的，一次之後就沒再去過。我還是吃別人家巷口的，一碗魚肚粥+點油條湯，扎扎實實的魚湯底，一手撫肚一手還可以收260的找錢」。