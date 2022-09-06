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他問公廁是否比照國外收費？　網一面倒支持「花100也願意」

▲國外公廁。（示意圖／達志影像）

▲荷蘭阿姆斯特丹有付費公廁亭。（示意圖／達志影像）

記者鄭文晴／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前宣布，要把台北市公廁中7200個馬桶，全面汰換成免治馬桶，引發外界熱議。一名網友提出，荷蘭阿姆斯特丹有付費公廁亭，使用完就自動大清洗，「與其免費冒險，大家願意付費嗎？」網友一面倒贊同表示，非常乾凈的話，就算要花100元也願意。

該名網友於PTT以「付費公廁大家會願意嗎？」為題指出，記得阿姆斯特丹有公廁亭，一次好像一歐元（約30元新台幣），每次有人用完就自動大清洗，「與其免費冒險，大家願意付費嗎？」

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網友幾乎都贊同回應，「本來就該使用者付費」、「腸躁症的我表示支持，越多越好」、「公廁收費清潔合理，有維持得很乾淨的話」、「能提供對應價格的服務和清潔的話，當然好啊！」甚至有人表示，非常乾淨的話花100元也願意。

不過有網友擔心，若是付費了還是又臭又髒就無法接受，而且還要去判斷哪裡適合收費，「風景區，合理；市區商場，不合理。」還有人提出，可以刷悠遊卡付費進出廁所，既方便又省時。

但也有人不同意說，「我很窮」、「不行！ 已經能想像到後果下場」、「算了，我相信這樣搞，有一堆人會隨地尿」、「公廁當然要收費…然後廁外一堆大小便，台灣日常」、「我寧願在公廁旁尿」、「台灣人出國都狂找免錢的上，收錢改尿路邊。」

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