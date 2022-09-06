刀插床逼性交！恐怖男友恫嚇：不想留妳在世間害人　二審仍重判

▲桃園一對同居情侶爭吵，男子竟把水果刀插在床上，恐嚇、性侵女友得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一男子阿明(化名)與女友小珊(化名)吵架，竟踹開租屋處房門，對小珊甩巴掌施暴，還從床頭櫃拿出水果刀強逼小珊口交，再將刀子插在床上，推倒她性侵得逞，事後2人一言不合，阿明又拿出打火機和瓦斯罐恐嚇她「我不想讓妳留在這個世間害人」，讓小珊非常恐懼，報警處理。此案經法院審理，一、二審皆依加重強制性交、恐嚇罪各判阿明7年9月、4月徒刑，後者可易科罰金12萬元，全案還可上訴。

判決書指出，阿明和小珊同居，2020年6月19日上午9時許2人發生爭執，阿明先踹開住處房門，狠甩小珊巴掌，再用腳踹她腿，又拿湯鍋砸臉，最後從床頭櫃拿出水果刀逼迫小珊口交，得逞後直接把刀插在床上，強行推倒她性侵得逞。阿明後又扯下卡式瓦斯爐的補充罐安全開關，拿打火機恐嚇小珊「我不想讓你留在這個世間害人」，讓她感到生命受威脅，隨後報警處理。

全案審理時，阿明承認有恐嚇和妨害性自主犯行，但辯稱拿刀是因為詢問小珊是否跟他一起回南部，但小珊不願意，他才生氣拿起桌上的刀子，往枕頭上劃兩刀，揮刀時不小心劃到小珊腿部，並不是拿刀脅迫恐嚇她。

不過法官並不採信阿明的說法，審酌阿明僅就另案傷害罪部分和小珊達成和解，在強制性交罪部分，則未能取得小珊諒解，一審依加重強制性交、恐嚇罪各判7年9月、4月徒刑，後者可易科罰金12萬元，阿明不滿判決再上訴，二審仍維持原判，全案還可上訴。