愛女被性侵強拍影片自殺　父私刑126傷口虐死變態狼！二審輕判

▲台中林男懷疑女兒因遭王男性侵輕生，報復虐死對方，台中高分院近日二審結果出爐。（圖／資料照）

記者翁子皓／台中報導

台中一名林姓父親不滿愛女遭王男性侵、拍攝性愛影片，造成愛女服藥自殺，於是夥同2名友人將王男拘禁，以熱熔膠條、棍棒、電擊棒等物毆打，導致王男慘死，一審時他被台中地院依傷害致死等罪，判處有期徒刑12年4個月。台中高分院二審，認為林男等人主動自首，且已有賠償被害家屬424萬元，將林改判6年10月有期徒刑。

判決書指出，林姓男子懷疑愛女遭王男與其他人下藥迷昏性侵，還拍攝不雅影片，導致愛女事後憂鬱症服藥自殺，林找來曾、蔡兩名友人，把王男押到南投縣某間汽車旅館拘禁、盤問。王男害怕之餘，供出綽號「小天」的莊男才是主嫌，林將王囚禁數日，到了2019年8月6日，才將王男回他台中住處，脅迫寫道歉書、下跪認錯後，才將他釋放。

然而林男又夥同友人，在同年9日與10日，分別將王男與莊男押走盤問，最後將他們綁到彰化一間無人居住的三合院，要求2人互相對質，說出事件經過與不雅影片的去向，林等人不滿莊、王把迷姦女兒的責任全推給別人，於是以徒手、持熱熔膠條、棍棒、電擊棒等物毆打、電擊2人。隔日凌晨林等人發現王男全身冰冷僵硬，且已無呼吸心跳，緊急將他送醫，但仍然宣告不治。

法醫報告表示，王男全身上下至少有119處棍棒傷、7處電擊傷，以及包含胸腹、陰囊等多處瘀傷與擦挫傷，因此引發橫紋肌溶解症、大範圍皮下組織及肌肉出血、呼吸道嗆入胃內容物，導致身亡。

林男一審時依傷害致死、私行拘禁等罪，判處12年4月有期徒刑，曾男、蔡男分別被判刑10年8月、8年6月。全案上訴台中高分院後，合議庭認為3人有主動自首，且共同賠償死者父母424萬元並獲得諒解，因此撤銷原判，將林男改判6月10個月有期徒刑，曾男、蔡男分別改判5年2月、4年2月。全案還可上訴。