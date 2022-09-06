LIVE／蔣萬安首拋長照政見　住私立安養院每月補助2萬

記者羅婉庭／新北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（6）日舉行長照政策發布記者會，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

▼台北市長候選人蔣萬安。（資料照／記者黃克翔攝）

蔣萬安上午舉行 「長照三支箭 用心挺安老」政策發布會，蔣萬安辦公室表示，台北市約250萬居民中，65歲以上的高齡人口於今年突破20％，跨過「超高齡」社會的門檻，成為六都「最老」的都市。而首都成為全國最老的行政區，是全球罕見的現象，是一種城市發展失衡的指標。

蔣萬安具體提出「長照三箭」，要在台北實踐樂齡社會、在地安老，讓台北成為一座青銀共榮的城市。其中包含，入住經審核且醫護比達聯合醫院標準的私立安養機構，每月補助2萬元。

同時，新北市長侯友宜的長照政策主軸也圍繞「在地安養」，日前才舉行「愛上1032里銀髮俱樂部成果展」，發表新北市「銀髮俱樂部」達標。侯友宜表示，新北市老年人口每年以大約3萬的速度增加，截至今年3月底已突破65萬人大關，占全市總人口16.40％，為因應高齡社會長輩的生活需求和照顧，市府重大政策提出「里里銀髮俱樂部」，將於今年6月底前達標。

侯友宜說，原銀髮俱樂部3.0申請單位為里辦公處、社區發展協會、人民團體等，去年新增納入公寓大廈管理委員會可以申辦，全市有9995處公寓大廈，世紀皇家為全國第1處申請並獲核定通過，並從銀髮俱樂部1.0逐步導入預防延緩失能課程及生理量測等，達到3.0的標準，讓銀髮長輩不用出門，就能在社區內健康促進，還能彼此相互照顧。