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2年流產3次！她和男友結婚突被阻止　才知「未來婆婆是親媽」

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲原PO發現男友是同母異父的弟弟。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者朱祖儀／綜合報導

八點檔劇情真實上演？一名女網友透露，從小父母離異，她是由奶奶帶大的，長大之後就進到爸爸公司上班，與男同事發展成戀人關係。不過和男友交往2年時間卻流產了3次，她原以為是自己身體的問題，直到要登記結婚前夕，才知道對方是自己同母異父的弟弟。PO文曝光後隨即掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，爸媽在她2歲的時候就離婚了，爸爸是一間大公司的高級幹部，離婚後就到國外公司發展，媽媽則改嫁他人。她長大之後到爸爸的公司上班，從基層做起，之後認識了小3歲的男同事，對方學習能力很強，2人也有共同話題，很自然地就發展成戀人關係。

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原PO表示，和男友交往2年期間曾懷孕3次，不過寶寶都沒有成功保住，都是胚胎自然淘汰流產，當時一直認為是自己身體的問題，所以沒有放在心上。今年5月男友說父母要從日本回台灣定居，也希望他們定下來，想要見她一面，她就和對方一起去接機，當時她覺得男方媽媽看起來很親切，對方對她也是一見如故，聊天時她也有稍微提到自己的家庭背景。

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO懷孕3次都流產。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

原PO表示，之後經過討論，他們決定先登記再補請婚宴。要去登記當天，只有男方父母陪同，未料男友母親看了她的身分證，發現她父親名字和戶籍地非常眼熟，經確認她父親的照片和她的乳名後，急忙阻止他們結婚。

一行人回到家之後，原PO才知道男友是自己同母異父的弟弟，2人得知真相後完全無法接受，只能抱在一起痛哭，「後來才知道為什麼三次懷孕留不住，因為近親繁殖基因的問題」，最後他們只能選擇退回朋友、姐弟和同事的關係，但她還是無法完全放下對方，卻不敢跨越倫理道德的規範，不知道該怎麼辦。

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲要登記結婚才發現未來婆婆是親生媽媽。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不少人看到後紛紛表示，「兩人結紮領養小孩吧，這樣就沒問題了」、「可以在一起+領養啦，追求自己的愛情和逃避別人的嘴砲，要自己取捨」、「真的互相割捨不下，那就交往一輩子啊…兩人不婚不生，談一輩子戀愛，老了也互相照顧」、「離開家裡，兩個人生活」，但也有人質疑，「結婚前雙方家長都沒有見過面嗎」、「媽媽不知道自己兒子在前夫的公司上班嗎？感覺有點奇怪」。

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