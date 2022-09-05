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男生約會說「這2字」秒被打大X　女主播勸女生：別為結婚而結婚

▲相親,約會,情侶,曖昧。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男女剛開始交往時，有時說話不得體會毀了愛苗。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

「別為了結婚而結婚」！前主播劉芯彤時常在社群平台分享感情觀，今（5）日她發文表示，結婚前曾和某位男生約會過，當時因對方說了一句話，「我覺得妳的氣勢很強，很有自己的想法，我很擔心我能不能駕馭妳」，就因「駕馭」這2字，讓她當場對這男生打了個大叉叉，認為兩人並不合適，她也提醒廣大女性，「別為了單純想結束單身，卻踏入另一個困境中」。

劉芯彤今日在臉書發文表示，「很多人都曾經對我說過，火星人娶到我真的是賺到了，我自己倒是覺得他敢娶我，真的是有勇氣。」她說，結婚前曾和某位男生約會過幾次，對男生的印象也很不錯，但最後卻沒能走下去，「我還記得Ａ男對我說過一句話『我覺得妳的氣勢很強，很有自己的想法，我很擔心我能不能駕馭妳』。」一聽到「駕馭」她立刻打了大叉。 

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▲劉芯彤男友人在泰國被下蠱。（圖／翻攝自臉書／主播 劉芯彤）

▲劉芯彤以自身經驗勸女生「別為了結婚而結婚」。（圖／翻攝自臉書／主播 劉芯彤）

劉芯彤直言，很清楚自己不是柔乖順的女生，「在工作上我很有自己的想法，個性也果斷，過去的我在職場上與人不合，是可以拍桌的那一種，即便是我的主管也常常得看我臉色」，女性在職場必須強勢才能穩住地位，但在婚姻裡剛好相反，溫柔婉約才是大家喜愛的性格，因此「像我這樣的個性，在婚姻中絕對是吃虧的」。

因此當聽到對方擔心無法駕馭自己時，「我就知道這一段感情是走不下去的，因為他需要的是傳統社會觀念中，那種適合婚姻的女子」，而她完全不符合，也因為如此，「當火星人跟我交往沒兩個月，就跟我求婚時，我心裡是很開心的，終於有一個不怕死的來了，幸好，我當初眼睛沒有瞎掉。」

劉芯彤大讚，結婚後老公從沒要求她要乖巧，反而非常尊重她，讓她能繼續做自己，「我需要有更多時間在工作上時，他會擔負起照顧家庭的責任」，也不會要求她必須生小孩，「我生病時，他比我自己還要急」。最後她也勸各位女性，「不要為結婚而結婚」，一定要看清楚，對方到底是不是能跟你共度一生的人，才不會踏入另一個困境。

劉芯彤補充道，那位男生最後娶的老婆，真是是溫柔婉約型，「所以說，人都能找到適合的另一半，千萬不要心急，因為心急會看不清很多事。」

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