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機場浪漫邂逅！第一次見面嗨聊3小時墜愛河　男女相差11歲閃婚生子

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男女在機場浪漫相遇後墜入愛河，如今已結婚生下孩子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一對男女在英國倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）相遇，在等待航班期間聊天，互相交換手機號碼，合照留念。如今這段浪漫邂逅出現電影情節般的結局，兩人一見鍾情墜入愛河，跨越11歲的年齡差距成婚，生下孩子。

綜合Metro等外媒報導，這段浪漫故事一開始發生在2019年12月，當時37歲的男主角那奈（Nana Osei-Adjei）準備飛往迦納參加爸爸70歲生日壽宴，在進入候機室後，注意到26歲女主角崔蔓（Tremaine Osei-Adjei）獨自一人坐著。那奈經過崔蔓身邊多次，最終決定找她攀談。

當時崔蔓準備飛往美國探望住在田納西州的親人，在候機室時邊吃邊處理手邊的事情。起初她以為來攀談的那奈可能需要協助，隨後發現他其實是來搭訕，還說迦納正在舉行傳統節慶，邀她一起來玩。

事實上，崔蔓通常不太願意與隨便接近她的陌生男子談話，會有些防備，但隨著兩人的談話，發現自己對那奈的感覺還不錯。兩人在機場聊了2、3個小時，就好像已經認識一段時間，也因為那奈搭乘的是頭等艙，兩人還到貴賓室喝香檳，並留下合照。

「當他準備登機時，他在我的臉頰上親了一下」，崔蔓當時還問了那奈是否結過婚。接下來的兩人持續保持聯繫，崔蔓把兩人偶遇的事告訴在美國的親人，而那奈則是把想娶崔蔓回家的想法告訴家人。

到了2020年1月，兩人返回英國後又相約出去，並在2月正式交往，接著2021年2月那奈在家人面前向崔蔓求婚成功。甜蜜的兩人2021年8月完婚，並在今年有了第一個孩子札洽瑞亞（Zacharia），崔蔓說，「我知道（那奈）是我可以信任的人，這是我人生中第一次出現的感受，和他在一起讓我感到非常安全。」

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