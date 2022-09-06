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超夯「肉乾」送禮「一定中」！ 線上下單加碼送優惠　一鍵直送到家

▲▼新東陽隨手包肉乾。（圖／記者周宸亘攝）

▲中秋佳節腳步近了，送重要的人新東陽肉乾禮盒「一定中」!（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

小時候家中的禮盒都是逢年過節時才有，最期待分食禮盒中的美食了，記得最搶手的是爸媽過節時要分送給親友們的新東陽肉乾禮盒，每次家裡都會買好多盒，也會留下一兩盒自己吃。那時候最喜歡又甜又鹹的蜜汁豬肉乾，雖然禮盒要等大人說可以吃才能打開，但每次吃到都會覺得等待是值得的，分到的每塊肉乾都覺得好珍貴，小口小口的咬，捨不得一下就吃掉了！

▲▼新東陽隨手包肉乾。（圖／記者周宸亘攝）

▲又甜又鹹的肉乾是小孩子們最期待的點心，捨不得一口吃掉！

長大開始工作後送禮需求漸增，最近恰好適逢中秋節，賣場裡陳列的的禮盒琳瑯滿目，正愁想不到該如何選擇之際，突然想起記憶中熟悉的肉乾香味，懷念以前假期間家中常有的新東陽肉乾。

每次打開包裝都覺得超滿足，紮實口感感受到肉乾的真材實料，最驚喜的是這個味道數十年來不曾改變，經典美味一直存在，就像永遠在背後默默支撐著我的最強後盾，無論多忙、多累，每次吃到這個味道，都覺得心靈瞬間被療癒了。挑選新東陽肉乾送重要的人「一定中」！返鄉時也要帶肉乾禮盒回家，和家人一起看電視、聊天分食，重溫一下幸福時光。

▲▼新東陽隨手包肉乾。（圖／記者周宸亘攝）

▲新東陽起司三明治豬肉乾是老饕吃過都難忘的滋味。

很多人喜歡新鮮感，但又割捨不下熟悉的陪伴，身為資深肉乾控推薦新東陽起司三明治豬肉乾。經典的蜜汁豬肉乾夾著起司，蜜汁口味搭配微鹹的起司，讓美味層次更多，咀嚼時口感也更有嚼勁，還是貼心的不沾手包裝設計，當成下午茶點心超適合，是老饕吃過都難忘的滋味，當成「喔咪呀給」很有品味。

▲▼新東陽隨手包肉乾。（圖／記者周宸亘攝）

▲厚實牛肉條的炙燒牛樂條，大口咬下超痛快！

咀嚼是最舒壓的動作，尤其是工作繁忙時藉由咀嚼放鬆，常常可以帶來更正向的效果，舒緩緊繃的大腦後能獲得更多靈感，讓工作增添效率。每當這種時候肉乾控都想來根炙燒牛樂條，嚴選澳洲牛肉切成厚實條狀，以獨特配方醃浸按摩入味，直火炙燒逼出原始肉香，而且也是貼心的不沾手包裝，做成肉乾更方便隨時都能吃到原味牛肉香烤肉，大口咬下超痛快！

▲▼肉乾控,送禮,新東陽。（圖／翻攝官網）

▲無法親自見面的親友，也能利用新東陽線上購物網送禮展現心意！

新東陽豬肉乾全系列皆是精選台灣豬肉製成，在同時具有HACCP及ISO國際認證的工廠中生產，品質有保證，各年齡層都能安心享用，安心肉品是你送禮自用的最佳選擇。

現在還可以在新東陽行動購買，直接宅配到家，下載APP、首次登入線上購物網加碼更多優惠，居住在不同縣市的親友們，也能利用新東陽線上購物網遠距送禮展現心意！

►新東陽線上購物網

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