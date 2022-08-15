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中秋當送禮高手找GODIVA　中西藝術月餅獻上非凡品味

GODIVA 2022 中秋月餅禮盒（圖／業者提供）

▲今年中秋當個送禮高手，讓比利時皇室御用巧克力品牌教你用最特別的獻禮擄獲至親摯友的心。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／台北報導

明月相伴，共享佳節，中秋節是闔家歡樂團聚的日子，也是送上滿滿祝福與情誼，向至親摯友傳遞溫暖，加深彼此感情的最佳時節。距離中秋剩不到一個月，還在花時間物色哪一款月餅禮盒最能表現出情意重嗎？想應景又不要落於俗套的話，今年就讓比利時皇室御用巧克力品牌教你成為「送禮高手」，用最特別的獻禮把心意、新意、品味、美味一次送到心坎裡！

中秋節是中國歷史悠久的傳統文化，中式月餅也是大家再熟悉不過的味道，每年都有各種口味推陳出新，但在遇上比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA後，中西融合打造全新感官享受，以滿月為造型靈感的濃純巧克力月餅，不僅有品牌標誌Lady Godiva夫人加持的高顏值，光是看到就捨不得咬一口，更有迸出驚艷舌尖的新火花，帶來獨一無二的味蕾享受。延續對極致美味的追求，GODIVA今年推出2022限定中秋巧克力月餅禮盒，以匠心工藝呈現別緻典雅的精巧美饌，並提供多種組合，像是單人獨享剛剛好的4顆裝、適合全家大小分著享用的8顆裝、10顆裝，甚至是臻選36顆裝，都能挑選到最合宜的搭配送給不同對象。

GODIVA 2022 中秋月餅禮盒（圖／業者提供）

▲2022 GODIVA中秋系列禮盒有不同組合包裝，搭配經典紅、優雅籃與玫瑰金等簡約精巧的外盒設計，送給不同對象都很合宜。

GODIVA 2022 中秋月餅禮盒（圖／業者提供）

▲2022 GODIVA中秋系列由巧克力大師Sébastien Bauer傾心研發，延續六款馥郁香濃的經典口味。

為了讓傳統月餅有新突破，GODIVA巧克力大師Sébastien Bauer在口味上進一步創新，使用清甜甘爽的法式水果軟糖夾心與極具亞洲特色的新鮮食材，由高品質可可製成的黑、白、牛奶巧克力甘納許包裹著中西餡料，精心研發出六款巧克力月餅，從外觀到內餡都如藝術般令人驚艷難忘，其中首推必嚐「黑松露杏桃」，嚴選義大利黑松露醬與清甜杏桃的巧妙結合，馥郁香氣超越以往；其他口感層次豐富也不遑多讓，「荔枝烏龍茶」、「抹茶金桔」在香甜中多了一股沁人的茶味香韻，「生薑芒果」在清新中略帶辛辣餘味，「覆盆子玫瑰」、「百香果榛子」口感細膩香醇地恰到好處，演繹了煥然一新的風味，每一口都充滿期待。想要一次品嚐中西合璧的滋味，最推薦「中秋節巧克力禮盒10顆裝」來做分享，尤其禮盒設計簡約精巧，並以典雅大氣的經典紅、玫瑰金彰顯優雅品味，以及玉兔摘桂的生動景象，滿載真心誠意的節日祝福，是餽贈至親摯友的首選！

GODIVA 2022 中秋月餅禮盒（圖／業者提供）

▲▼GODIVA 2022 限定中秋巧克力月餅禮盒，從裡到外展現了時尚與美學內涵。

GODIVA 2022 中秋月餅禮盒（圖／業者提供）

雖然說「禮輕情意重」，但精緻包裝且有一定份量，不只展現送禮人的眼光獨到，選得好、送得好，一打開絕對收服人心，滿是驚喜與讚歎，在皎皎秋空月圓之下，享受來自中西藝術縈繞齒頰的美味，從此念念不忘，每年都惦記著美妙時刻的非凡品味。今年中秋來場味蕾盛宴，為自己、也為親友挑禮趁現在，GODIVA在7/8～9/10期間祭出中秋限定團圓優惠，凡購買至少一盒中秋節禮盒，單筆消費滿原價NT$3,600，GODIVA會員可享95折；滿原價NT$7,200，GODIVA會員享9折，GODIVA貴賓享85折；單筆消費折扣後滿NT$10,000，可獲贈GODIVA冰飲品券10張。一年就這一次，錯過就要再等到明年中秋。

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