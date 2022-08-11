中秋團圓「新」意滿滿！享受美味還能友善環境　網驚：太實用

▲新東陽推出「朗月詠茗禮盒」集結創意和美味於一身。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

闔家團圓的中秋佳節，親朋好友聚在一起烤肉、賞月話家常之外，當然要送禮表達對彼此的關心，各種華麗中秋禮盒吸引買氣，但光鮮亮麗的「過度包裝」，總讓人覺得不太環保，送禮雖然吸睛，但中秋節後帶來大量廢物，也造成收禮者的困擾與環境的負擔。

新東陽今年的中秋禮盒講究環保永續，限量推出「朗月詠茗禮盒」集結創意和美味於一身，讓你能邊嚐月餅邊品茶，精選聞名海內外的「日月潭紅玉紅茶」與「東方美人烏龍茶」，其中紅玉紅茶來自台灣大葉種紅茶的知名產區，茶香具天然肉桂香及淡雅薄荷香，東方美人烏龍茶的茶湯色澤橘紅豔麗，具獨特的熟果香和蜂蜜香氣，兩款茶都很適合搭配月餅一起品茗嚐鮮，滿足老少族群都喜歡吃月餅配茶的習慣，「吃一口月餅、配好茶更津津有味」。

▲月餅有巧思，廣式月餅加了新東陽獨家開發的微藻植物肉，還有豆沙蛋黃酥及酒釀桂圓月餅。

▲禮盒上蓋可以當茶托盤，外盒能當茶具或小物收納盒重複再利用。

月餅部分有眾所期待的經典豆沙蛋黃酥及酒釀桂圓月餅，經典豆沙蛋黃酥是許多人的心頭好，不甜膩又滑順的豆沙泥配上香氣十足的鴨蛋黃，是屬於中秋節的代表作，特別的是廣式香菇微藻月餅，為今年全台唯一最獨特的植物肉月餅，將廣式月餅設計得美味又「減碳」，傳統經典廣式月餅搭配新東陽獨家開發的微藻植物肉，濕潤的廣式餅皮配上植物肉的香氣，嚐來還有一縷微藻清香，透著小清新的質感，表現出文青路線的潮感，此外，禮盒的上蓋可以當茶托盤，外盒能當作完整的茶具或小物收納盒，古典簡約的質感設計擺在桌上毫無違和感，讓你能重複再利用，過節賞月又能減廢！

▲新東陽也推出豪華用料的肉乾中秋禮盒「千江月禮盒」。

以肉品起家的新東陽，同時也推出豪華用料的「千江月禮盒」，嚴選國產黑毛豬肉為食材細心料理，做成經典口味「蜜汁黑豬肉乾」，以及加入「野生烏魚子」搭配獨家秘制醬汁低溫醃漬而成的「XO烏金黑豬肉乾」，與頂級「松露」食材特製高溫烘烤而成的「松露黑豬肉乾」，一盒禮即可吃到3種肉乾選擇，要濃郁、要清爽都可，豐儉由人！

▲「千江月禮盒」集結蜜汁黑豬肉乾、XO烏金黑豬肉乾、松露黑豬肉乾，一盒可吃到3種口味。

為取代保鮮膜包材，肉乾特別以「超好蓋蜂蠟布」包裝，新東陽表示，「蜂蠟保鮮布是在有機棉布上塗上天然的蜂蠟與荷荷芭油，接觸蜂蠟會有些微黏黏的觸感，才能達到包覆食物與黏覆容器的效果」，落實新東陽的環保理念，蜂蠟布用冷水洗淨後還可多次重複使用，呵護家人的健康，也守護環境健康，是居家減塑的新選擇。

▲千江月禮盒附贈「超好蓋蜂蠟布」，可取代保鮮膜包覆食物重複使用。

新東陽中秋禮盒不僅充滿心意，更落實永續環保的概念，一推出就成為月餅禮盒界的人氣話題，外包裝實用美觀，內容物更是誠意滿滿，品嘗得到傳統、創意與心意，歡慶中秋佳節的同時，也能為地球盡一份心力！

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