新東陽積極創新！連續五年唯一食品業綠色工廠　肉製產品來源清楚好安心

▲新東陽為國內唯一一間獲得綠色工廠認證的食品業，並持續推出口味多元又創新的肉乾。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

現在全世界對於節能減碳愛地球都有共識，台灣的傳統產業也早早就跟上，大家都熟悉的食品業者新東陽在1987年建廠時就引進當時最先進的荷蘭污水處理系統。也因觀察到畜牧業對全球暖化的影響，考量到自家明星商品就是牛、豬加工品，邀請專家研究減碳方案來跟上全球趨勢，在2018年取得兼具綠建築標章與清潔生產評估的綠色工廠認證，至今仍為國內唯一一間擁有綠色工廠認證的食品業。顧及環境的同時也扮演著陪伴顧客經歷生活大小事的角色，保有創新精神，不斷推出口味多元的肉乾，絕對是民眾零失誤送禮首選！

在地傳承55年的新東陽，希望在提升顧客優良體驗的過程中兼具環境保護的精神，為了節能減碳，投入鉅資打造綠工廠，落實綠色轉型策略，將生產流程攤開重新調整，包括減少包裝浪費、將老舊設備換新、換成更節能的光電用品，成功做到逐年減碳、節能、節電，以2016年為基準來看，2019年時碳密集度下降17.1%，大園廠2016~2019累積節電123.8萬度，冷卻水循環利用，每年節省12,015噸用水，減少6,756公斤肉品浪費，持續創新邁向永續發展，打造成更貼近新世代需求、也更珍惜地球的新東陽。

▲美味與CP值兼具的I-mini蜜汁豬肉乾，可愛小包裝超吸睛，不沾手隨手包設計也方便攜帶與食用。

▲起司三明治豬肉乾選用經典傳統口味的蜜汁肉乾內夾香濃起司，吃起來甜鹹恰到好處。

現在的消費者非常重視食品安全，新東陽經典的豬肉乾系列精選國產CAS檢驗合格安心豬肉為原料，除了可以到實體店選購，超人氣肉乾目前在線上購物網也都買得到。

豬肉乾皆是精選台灣豬肉製成，肉質鮮嫩、口感扎實、嚼感十足，不管是豬肉乾、牛肉乾都有好幾種口味選擇，追求創新不失經典，因應各族群需求，也推出一系列獨立包裝不沾手的設計，包括美味與CP值兼具的I-mini蜜汁豬肉乾， 擁有可愛小包裝超吸睛，適合上班族放在抽屜慢慢吃；另外，經典蜜汁口味內夾香濃起司的起司三明治豬肉乾，吃起來甜鹹恰到好處。

▲長條型的肉乾呈現的炙燒豬樂條蜜汁，吃起來相當過癮。

以長條型的肉乾呈現的炙燒豬樂條蜜汁及炙燒牛樂條原味，也採用獨立包裝，愛吃多少開多少，又香又多汁又好嚼吃起來相當過癮，網友說「本來覺得自己吃不了太多，一撕開欲罷不能」、「肉乾一拿出來的時候，全家都自動圍過來」；現在於新東陽線上購物網下單還享有折扣，網購回購率超高，隨著生活型態的改變，越來越多人選擇線上選購直接送禮到親友家，不用見面也能感受到滿滿的心意，快速到貨安心又方便，是防疫期間待在家兼送禮的好夥伴。

▲炙燒牛樂條原味，採用獨立包裝，愛吃多少開多少。

忙碌的年中，新東陽同時在線上購物網、門市開賣全系列商品，其中線上購物網「新東陽行動購」還有宅配免運、組合優惠包等限定折扣，可用各家信用卡快速結帳，方便補齊家中需要的肉鬆、肉乾、罐頭等美食，免出門一鍵搞定，好吃的肉乾推薦都在新東陽行動購。

▲線上購物網還有宅配免運、超取免運、組合優惠包等限定折扣，免出門一鍵搞定。

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