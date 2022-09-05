爬新北市府3樓高帳篷！愛媽養狗遭罰20多萬盼撤罰　動保處回應了

記者陳以昇、戴上容／新北報導

李女在桃園觀音區飼養上百隻狗，8月被桃園市政府動保處發現有「至少50具犬屍」棄置在該農地，近日新北市府又在新北市新店區發現李女上百隻犬，並又在狗園中看到狗殘骸，對她開罰20萬3000元將她移送法辦；李女今5日下午2時許，爬上新北市府前廣場3層樓高帳篷樓頂「希望政府撤告、撤罰」，在僵持1個多小時後，李女被消防人員用雲梯車救下；新北動保處長楊淑方回應，目前先穩定當事人情緒，也呼籲外界給予空間。

▲▼ 李姓愛媽爬上3F高棚子以表抗議 。（圖／記者戴上容攝）

李女在桃園市觀音區台66線附近一處農地飼養上百犬隻，但有志工發現，現場散落多隻犬隻骨骸，桃園市府在現場找到近50具狗屍，其中多隻掃得晶片，經比對，有6個晶片登記人全為李姓愛媽，桃園市政府依違反動物保護法開罰，最高可裁罰25萬元，涉及刑事部分則函送桃園地檢署調查。

不料，李女近日將桃園區大量犬隻轉往新北市新店區，志工發現再檢舉，新北市動保處8月29日會同財團法人流浪動物之家基金會稽查，現場景象宛如煉獄！臭氣沖天，犬隻消瘦、肋骨明顯可見，皮毛脫落皮膚病顯著，食盆無任何飼料，犬隻大多無植入晶片也無絕育，幼犬成犬同籠，並發現1犬已倒地死亡，1具頭殼白骨。

新北動保處依違反動保法第25條第1項，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元至200萬元罰金，另未植入晶片、未替犬隻絕育及未每年定期施打狂犬病疫苗，已違反動物保護法第19條第3項、第22條第3項及動物傳染病防治條例第13條第2項規定，共計處以20萬3,000元罰鍰，132犬隻全數沒入並列黑名單，終身不得再飼養及認養，後續約談負責人移送法辦。

今5日下午2時許，曾多次向新北市動保處長揚言「我死給你看！」的李女，爬上新北市政府前廣場3樓高棚子，李女爬上後坐在帳棚邊緣，經現場警方巡邏時發現，新北市警消出動30多名人員及雲梯車、救護車等13輛及充氣床等，最後順以雲梯車在下午3時許，將李女救下。

▲ 李姓愛媽爬上3層樓高帳篷樓頂以表抗議 。（圖／民眾提供）

據了解，李女主要訴求是希望動保處徹罰、撤告，因為她無法接受被列為黑名單，終身不得再飼養及認養以及開罰過高；對此，動保處長楊淑方回應，目前先穩定當事人情緒，也呼籲外界給予空間，現在首要做的事是要照顧犬隻，成功救援的132隻狗都已納入新北市第9狗園。

▲李姓愛媽被救下後情緒激動，動保處長楊淑方（右，粉衣）在旁 。（圖／記者戴上容攝）