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響應「零剩食」從10 tips開始做起！幫食物整理出「最佳賞味時間」或換更小的冰箱

▲▼ 零剩食,永續,冰箱管理。（圖／pexels）

▲「零剩食」的概念近來被各個國家積極推廣。（圖／pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

近年不少企業與公益團體皆積極提倡「零剩食」概念，主要原因就在於「食物浪費」已成為全球議題，光是台灣，經統計發現平均每人每年就生產約150公斤的廚餘，若用廚餘桶堆疊換算，約可堆起1萬3500座台北101的高度。而根據美國食品藥物管理局（FDA）的數據，美國人產生的廚餘也是垃圾掩埋場中最大宗的類別，而且約佔美國食品總供應量的30%～40% ，這個數字也意味著超過每年都有三分之一的食物被浪費了！

美國網站《Bright Side》就特別針對這個議題，整理出10種簡易方法，幫助讀者盡可能從日常購買的源頭，就能無感邁向「零剩食」，避免重蹈覆轍過去的浪費行為。

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1. 幫冰箱或儲存盒的食物製作清楚的「有效期限」標籤
準備好可以重複使用的標籤，標示不同食物的最佳賞味期限，每次看到的時候就能提醒自己，並且幫助自己更加負責任地將食物好好享用完。因為比起腦中只有一個模糊的想法「這個東西應該要盡快吃掉」，具體的時間更能促使人們做出行動！

▲▼ 零剩食,永續,冰箱管理。（圖／pexels）

2. 善用冰箱不同區域的濕冷度，選擇食材存放的位置
只要是曾經在冰箱不同區域冰過液體的人，應該都會發覺平平都是冷藏層，但液體卻都還是會呈現液狀或表面結冰等不一的狀態。參考冰箱的使用手冊，或許能從中得知哪個區域的濕度較高、溫度較低，不過一般來說，冰箱靠後面或底部溫度最冷，靠近門口則是溫度較高的地方，因為冰箱門只要被打開，這裡就是首當其衝、接觸外在外度的地方。

儲存蔬果時，就可以將快枯萎的蔬菜放入濕度較高的夾層中，例如綠葉蔬菜、胡蘿蔔、西蘭花、花椰菜和黃瓜就很適合。容易腐爛的蔬菜以及辣椒、蘑菇等，可放入低濕度夾層。

3. 特別指定一個夾層或容器來儲存剩菜
很多人習慣把吃不完的食物冰起來，隔日再取出加熱食用，但如果這些食物沒有固定存放在一起，很容易就被忽略，甚至忘記，直到變質後不得不丟進垃圾桶。能避免這種情況的方法就是，將它們擺放在同一個夾層，或是幫它們準備一個專屬容器、架子，容器最好也要選擇透明的，讓人可以一眼看出裡面是什麼。

▲▼ 零剩食,永續,冰箱管理。（圖／pexels）

4. 在冰箱門與儲物櫃貼上「庫存清單」
浪費食物的常見原因之一就是人們很容易過度消費，一旦忘記冰箱和儲物櫃還有什麼食物，就很容易因為賣家的促銷而腦弱，把其實根本吃不完的食物帶回家。

要想掌握自己的消費行為，就先從列出庫存清單開始吧！比如在冰箱上，列出最常吃的食物以及每種食物剩餘的數量，然後再寫上自己不是那麼喜歡，但目前還有的品項。如此一來，不管是喜歡或還好的食物，都會被記下來，當遇到促銷時，也可以促使自己回想，到底需不需要買這個雖然很划算，但其實沒有這麼喜歡的食物。

5. 把吃不完的麵包放入冷凍庫
烘焙食品很容易變乾或變質，而且如果沒有密封好就冰在冷藏，更加無法讓麵包回覆原本的口感，但放入「冷凍」卻是一個不錯的選擇！當麵包吃不完時，趁它還在新鮮階段，把它們包起來冰在冷凍。之後想吃的時候就解凍，再放入烤箱覆熱即可。或是可以另外做成麵包丁、法式吐司，搭配其他料理食用。

6. 盡量留下透明玻璃罐，做為日後儲存食物的容器
透明容器對於儲存、辨別食物來說，非常有幫助！如果剛好購買到用透明玻璃裝罐的果醬、醃漬品等，這些東西吃完後，可以將玻璃罐洗乾淨、去除商品標籤，繼續用來儲存其他食物。

雖然這個作法乍看與「零剩食」沒有關聯，但一樣有助於減少資源浪費、避免碳排放，其實和「零剩食」所期待達到的目標，也不謀而合！

▲▼ 零剩食,永續,冰箱管理。（圖／pexels）

7. 明確地幫每種食物做好「標籤」
如果習慣了上述對於日常食物的掌握，不妨再提高一個檔次，幫尚未開封的食物都做好「食用標籤」吧！除了清楚記錄食物名稱，還可以加上製作日期、最佳保存日期等，甚至還可寫上過敏原警告，避免家人或親友誤食。

8. 善用可密封的塑膠袋
市面上有不少可密封的塑膠袋，對於用來裝碎肉、醬汁等食物來說相當方便。以醬料來說，《Bright Side》建議，裝入密封袋後，可以把醬料均勻分佈在袋裡，然後使用刀的鈍背將其分成想要的等分，之後要料理時，直接取走想要的分量，不用一次全部解凍，更加方便！

9、按份存放
如果是大量的剩菜，在冰入冰箱前，方便起見還是先將食物等分配置好，再一一裝入容器或密封袋，這樣也算出冰箱的食物還可以供應幾餐，相對的也更好計畫日後的菜單，才不怕一次買太多回來，造成吃不完又浪費的窘境。

10.考慮減少實際存儲空間
近年因為疫情關係，不少人都會多配置一台冷凍櫃在家中，試圖儲存更多食物。但研究也發現，許多人看到冰箱空著就會焦慮，因此會想購買更多食物回家存放。為了克服焦慮，人們買了更多的食物來填飽肚子，但現實是大家並沒有認真把它們全部吃完，更多的食物是被放到過期、變質，最後只能丟棄。

仔細想想，真的有需要這麼多的儲存空間嗎？答案如果是不的話，或許換一台更小的冰箱，也是督促自己邁向「零剩食」的一大助益！

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