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愛上賣場女員工…警「瘋狂跟蹤6hr」躲樹偷看！1年不間斷讓她崩潰

▲▼警察。（示意圖／ETtoday資料照）

▲花蓮一名員警愛慕賣場女員工，竟跟蹤對方1年，事後遭記申誡，並於2020年9月調任至台北市警局松山分局警備隊。（示意圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／綜合報導

花蓮一名張姓員警因為愛慕賣場女員工，竟多次跟蹤對方，甚至還躲在樹後面偷看，屢勸不聽，時間長達一年，令女員工不由自主地頭皮發麻，最後只好向警政署陳情。分局記張員申誡一次，但張不服提出行政訴訟，日前台北高等行政法院判決出爐！

女員工2020年4月底向警政署陳情，表示遭花蓮新城分局北埔派出所張姓員警長期跟蹤、騷擾，張員常常在她的住家、工作賣場徘徊，還會有跟車的舉動，經多次勸告仍不聽，並在接到分局電話訪談時稱，「我走到哪裡張員跟到哪裡」，每次約1、2小時，甚至還有長達5、6小時的時間過，令她感到相當不舒服。

女員工回憶，有次從朋友住處要回家時，上車前驚見張員竟躲在樹後面，讓她大受驚嚇，此外，張員還會騷擾她身邊的男性友人，有次見到她的男姓友人，還直接上前詢問，「你是她男朋友嗎？」事後張員於2020年9月調任至台北市警局松山分局警備隊。

分局認為，張員違反品操紀律、言行失檢，影響警譽但情節輕微，決定記他一次申誡懲處。但張員不服，認為警察人員服務守則是規範警察酗酒、酒駕或參與賭博等活動，另外，警察人員與人發生不正常感情交往處理要點，則是規範警察和已婚人士交往，但他只是對未婚的女員工有好感，不符合規定要件，請求撤銷申誡。

但台北高等行政法院勘驗各項事證，包括錄影光碟、照片、訪談紀錄等，認為張員從2019年就徘徊在女員工身邊，時間長達一年，還有跟蹤、跟車這些行為，足以侵擾對方的身體、行動、私領域，舉止損及警察人員及機關形象，被記申誡一次並無違誤，判張員敗訴。

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