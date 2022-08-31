　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

超市見女員工「光腳踩優格」他瞬間反胃！超噁行徑網怒：根本慣犯

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇張家港一名顧客30日去當地一間超市，直擊一名超市女工作人員當場脫掉襪子，腳踩在冰櫃酸奶（優格）上敷腳，影片迅速在網路上熱傳。30日下午，該超市工作人員回應，他們已將酸奶下架銷毀，涉事女子也已被開除。

據《極目新聞》報導，網傳影片顯示，在一超市的奶製品冷藏櫃前，一女子伸出腳踩在冷藏櫃酸奶上，另外還有一包牛奶搭在其腳背上冷敷。隨後，只見該女子將腳上的襪子脫掉了一半。

該女子穿著超市的工作服，其旁一直有其他工作人員在整理貨物，但未對其行為進行制止。

▲▼超市導購員脫襪踩在冰櫃酸奶上敷腳。（圖／翻攝自極目新聞）

▲超市員工脫襪踩在優酪乳上敷腳。（圖／翻攝自極目新聞）

上述影片發出後，引起網友熱議，「有些人真不適合服務行業」、「以後喝酸奶前先把酸奶洗洗了」、「熟練的操作一看就是慣犯」、「我家小孩喝的時候喜歡用舌頭舔的，希望工作人員能注意點」。

上述超市為位於張家港市南豐鎮的吉麥隆超市南豐店。該店工作人員回應，影片中的女員工是某牛奶品牌的女業務員，並不是超市員工。事情就發生在30日中午，「據我了解當時她卸牛奶的時候不小心把腳撞了一下，不知道她怎麼想的，居然會把腳放在酸奶上面。」

工作人員表示，「我們對自己的員工要求都很嚴格，平時箱子都不讓坐一下。我們也很吃驚，沒想到會出現這種問題。」該工作人員稱，事後有人給超市反映這個情況，超市當場打電話給那名女員工的老闆，對方已將其開除，「被污染的酸奶已全部下架銷毀。」

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
快訊／廖老大暫停加盟！　400間店還沒開先退掉
男跑步機上猝死！　台中飯店判賠350萬
軒嵐諾這2天「非常貼近台灣」！　北轉位置、角度是關鍵
快訊／26歲女花20萬抽脂慘死　醫美診所回應了
死因曝光！宜蘭男雙手合十盤坐水溝亡　友：前一天找我聊2小時
BA.5進入流行期！專家估增600萬人確診　指揮中心回應
宋仲基妹妹首爾大畢業　三兄妹合體「五官神複製」
防疫補貼詐騙爆量！指揮中心曝官方正確網址　「5大釣魚連結」別
遭爆抄襲還領5700萬　張善政：若有1塊錢進口袋就退選

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸民用無人機頻繁干擾釋警訊？　宋忠平：官方默許「顯示兩岸惡化」

外交部諷陸「不請自來謂之賊」　張競：不是中國古訓「亂抄一通」

陽澄湖大閘蟹熱到「食慾不佳」　價格暴漲40％確定缺席中秋

超市見女員工「光腳踩優格」他瞬間反胃！超噁行徑網怒：根本慣犯

超市買優酪乳「過期1分鐘」　他怒向超市索賠4400元　

全球不足50人！親姊妹擁最稀有「黃金血」　萬能血型可捐給任何人

博士「冷核聚變專長」求職開薪2.2萬遭拒　親回年薪36億被美挖角傳言

懷孕罹癌…為保胎拒化療！尪冷血竟嗆「2個都不要」她絕望離世

太陽攝影師「羲和號」衛星公開探測成果　首次獲得Hα譜線掃瞄成像

陸8月製造業PMI為49.4微升0.4%　分析師：經濟下行壓力不可低估

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

高捷蜜柑站長值勤啦！　每日工作項目：賣萌❤

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

陸民用無人機頻繁干擾釋警訊？　宋忠平：官方默許「顯示兩岸惡化」

外交部諷陸「不請自來謂之賊」　張競：不是中國古訓「亂抄一通」

陽澄湖大閘蟹熱到「食慾不佳」　價格暴漲40％確定缺席中秋

超市見女員工「光腳踩優格」他瞬間反胃！超噁行徑網怒：根本慣犯

超市買優酪乳「過期1分鐘」　他怒向超市索賠4400元　

全球不足50人！親姊妹擁最稀有「黃金血」　萬能血型可捐給任何人

博士「冷核聚變專長」求職開薪2.2萬遭拒　親回年薪36億被美挖角傳言

懷孕罹癌…為保胎拒化療！尪冷血竟嗆「2個都不要」她絕望離世

太陽攝影師「羲和號」衛星公開探測成果　首次獲得Hα譜線掃瞄成像

陸8月製造業PMI為49.4微升0.4%　分析師：經濟下行壓力不可低估

9／1防疫新制一次看！入境鬆綁、快篩實名制「4大措施」明上路

白安新專輯驚見五月天阿信！　意外曝她青梅竹馬也是「知名樂團主唱」

峮峮外套滑落「半球溢出細肩帶」！網蓋樓直喊：穿好啊 養胸3秘技曝

台美混血大物敲安再秀菁英腳程　前兩戰5打點破隊史紀錄

陸民用無人機頻繁干擾釋警訊？　宋忠平：官方默許「顯示兩岸惡化」

指南投市長任內爆永興棄土場爆弊案　許淑華委由律師控告蔡培慧

《順風婦產科》播畢22年　54歲金燦宇終脫單結婚「妻子小他15歲」

獅子利齒咬住「紀念品」好威　Gucci壯遊珠寶碩大寶石助陣

海邊挖蛤蜊狂吃！女12小時後全身癱瘓　「呼吸愈來愈慢」垂死送醫

快訊／廖老大暫停加盟！400間店還沒開　祭督導制度全力顧品質

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

大陸熱門新聞

男子胸插刀倒路邊！警救援驚見原地復活

他領養寵物隔天賣掉！勒贖萬元：不給就殺

20歲嫩妹愛美打耳洞　竟長巨無霸肉芽

懷孕罹癌！尪冷血竟嗆「2個都不要」她絕望離世

射擊驅離=開第一槍！胡錫進放話：大陸將有理由擊毀台方某個目標

全球不足50人！江蘇2女擁最稀有黃金血型　可捐給任何人

愛妻出車禍快不行了！他抽搐悲喊：要等我啊

博士「冷核聚變專長」求職開薪2.2萬遭拒 親回年薪36億被美挖角傳言

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

手掐脖子沉池底！8歲男童泳池掙扎1分鐘溺斃

N95才能搭公車！他戴普通口罩被公安帶走

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

影片曝！男童突狂奔過馬路　下秒遭撞飛逾20公尺

陽台活春宮16秒就出來　男主角終於被捕

更多熱門

相關新聞

優酪乳過期1分鐘！他向超市索賠4400元　

優酪乳過期1分鐘！他向超市索賠4400元　

大陸浙江一名消費者在超市購買一瓶優酪乳（大陸稱酸奶），發現超出保存期限1分鐘，於是將商家告到法院，最終獲賠400元（人民幣，下同，約新台幣1800元）。此事今（31）日登上微博熱搜第一，有人批評「就是想要點錢」，但也有人認為「這當然可以了，核酸過了一分鐘都不好使了吶」。

成都「熱帶雨林」曝靜態管理！整座城市超市被掃空

成都「熱帶雨林」曝靜態管理！整座城市超市被掃空

喵15天準時進店領餐　模樣萌翻網

喵15天準時進店領餐　模樣萌翻網

喝牛奶拉肚子≠乳糖不耐！營養師「3招教你快樂喝」

喝牛奶拉肚子≠乳糖不耐！營養師「3招教你快樂喝」

班主任迷姦正妹員工不成　賠160萬判4年

班主任迷姦正妹員工不成　賠160萬判4年

關鍵字：

超市員工優酪乳酸奶

讀者迴響

熱門新聞

花猴斷開16年尪「痛哭怨恨陷低潮」

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

快訊／32歲女星突發急病過世！4月前剛訂婚

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

軒嵐諾更近台！放颱風假機率出爐

女生秒吞精代表愛？許藍方2原因解答

26歲女偷做抽脂手術慘死　8劑強心針救不回

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

男濕疹看診2年「治不好」！她一切片大驚：是癌症

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面