超市見女員工「光腳踩優格」他瞬間反胃！超噁行徑網怒：根本慣犯

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇張家港一名顧客30日去當地一間超市，直擊一名超市女工作人員當場脫掉襪子，腳踩在冰櫃酸奶（優格）上敷腳，影片迅速在網路上熱傳。30日下午，該超市工作人員回應，他們已將酸奶下架銷毀，涉事女子也已被開除。

據《極目新聞》報導，網傳影片顯示，在一超市的奶製品冷藏櫃前，一女子伸出腳踩在冷藏櫃酸奶上，另外還有一包牛奶搭在其腳背上冷敷。隨後，只見該女子將腳上的襪子脫掉了一半。

該女子穿著超市的工作服，其旁一直有其他工作人員在整理貨物，但未對其行為進行制止。

▲超市員工脫襪踩在優酪乳上敷腳。（圖／翻攝自極目新聞）

上述影片發出後，引起網友熱議，「有些人真不適合服務行業」、「以後喝酸奶前先把酸奶洗洗了」、「熟練的操作一看就是慣犯」、「我家小孩喝的時候喜歡用舌頭舔的，希望工作人員能注意點」。

上述超市為位於張家港市南豐鎮的吉麥隆超市南豐店。該店工作人員回應，影片中的女員工是某牛奶品牌的女業務員，並不是超市員工。事情就發生在30日中午，「據我了解當時她卸牛奶的時候不小心把腳撞了一下，不知道她怎麼想的，居然會把腳放在酸奶上面。」

工作人員表示，「我們對自己的員工要求都很嚴格，平時箱子都不讓坐一下。我們也很吃驚，沒想到會出現這種問題。」該工作人員稱，事後有人給超市反映這個情況，超市當場打電話給那名女員工的老闆，對方已將其開除，「被污染的酸奶已全部下架銷毀。」