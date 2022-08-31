超市買優酪乳「過期1分鐘」　他怒向超市索賠4400元　

▲超市飲品區。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸浙江一名消費者在超市購買一瓶優酪乳（大陸稱酸奶），發現超出保存期限1分鐘，於是將商家告到法院，最終獲賠400元（人民幣，下同，約新台幣1800元）。此事今（31）日登上微博熱搜第一，有人批評「就是想要點錢」，但也有人認為「這當然可以了，核酸過了一分鐘都不好使了吶」。

據《九派新聞》報導，寧波鎮海的小李（化名）在超市選購一瓶4.9元的優酪乳，結賬時收據小票顯示結賬時間為晚上8點29分，他隨後發現保存期限為21天，截至時間到當晚8點28分，也就是已經過期了1分鐘。

「就算是一分鐘，也是過期了呀」，小李於是決定向超市索賠1000元（約新台幣4400元）。不過，超市表示，「退貨可以，賠償沒有。」雙方經多次交涉，但始終沒有達成一致意見。

隨後，小李向法院提起訴訟，要求超市賠償。在調解員的勸說下，最終雙方達成和解，由超市賠償小李400元。

浙江豐積信律師事務所主任顧猛指出，小李從付款取得商品的那一刻起，所有權就由超市所有轉移到小李所有，風險責任也至此轉移。

他接著稱，臨界時間點以小票上顯示的詳細時間為準，在此之前，優酪乳的一切問題均由商家負責，此後由小李負責，因此即便相差1秒鐘，超市也應當承擔法律責任。

「顧客買酸奶過期1分鐘索賠1000元」這一話題今早登上大陸微博熱搜第一。不少網友批評小李的行為，「超市都送你得了唄？買的時候我就不相信不看保質期？說白了就是想要點錢，你要說過期一天你讓超市賠錢我都理解，過期一分鐘這就有點過了吧？」、「……在那找了好久吧」、「這種客戶純屬是來薅毛的，哪家門店遇見倒霉」。

不過也有人認為，「必須要賠償」、「這當然可以了 核酸過了一分鐘都不好使了吶」、「這種馬上就過期的酸奶不應該還在貨架上」、「為什麼關注點都要錢這個事情上，難道超市不應該提前檢查這些的嗎」。