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社會 社會焦點 保障人權

父燒炭帶走3兄妹！她生日被冷回「在忙」　母不理求救討賠遭打臉

記者蔡怡萍／台中報導

彰化縣秀水鄉一位單親爸爸帶著3名未成年子女燒炭輕生，4人被發現不幸為時已晚，令人難過的是這天也是二女兒的13歲生日。3名孩子的莊姓母親依《犯罪被害人保護法》申請遺屬賠償金140萬被駁回，再向法院提出行政訴訟。但法官檢視證據後，發現二女兒生前曾多次傳訊給媽媽「爸爸想帶他們去死」，但她卻只回「在忙」、「去跟阿公阿嬤講」，對求救訊息置之不理，未能及時阻止憾事發生，足見未善盡監護義務，於是判莊姓媽媽敗訴，仍可上訴。

發生在2020年7月21日晚間的這起4死悲劇，41歲詹姓單親爸帶著14歲長子、13歲次女及6歲小兒子燒炭輕生，被發現時都已死亡多時，已經離婚的莊姓生母事後依照《犯罪被害人保護法》，向彰化地檢署犯罪被害人補償審議委員會，提出因子女死亡致無法履行法定扶養義務之賠償金，但遭到駁回，莊女遂向法院提出行政訴訟。

▲▼彰化單親爸攜3子女燒炭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化單親爸攜3子女燒炭，4人被發現時均已死亡。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

莊女主張，雖然補償委員會認為她並未無法維持生活，但總是會有體力不繼而需要退休時，又案發前有扶養照顧子女，分居後平均1、2個月會跟子女見面，添購衣物日常用品，還會給零用錢，沒有不扶養的情形。

但補償委員會表示，莊女目前是外送員，收入能達5、6萬，已領了子女的學生保險金300萬、彰化地院調解領得120萬、勞保局被害人之勞保遺屬喪葬津貼等，足以維持生活，請領扶養義務之犯罪被害補償金應以不能維持生活為主，需要有必要性、急迫性，且莊女給子女的費用只有額外吃喝、主動表明需求等費用，與扶養費不同。

▲▼彰化單親爸攜3子女燒炭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

此外，也查出事發前1個月二女兒曾傳訊給莊女，說爸爸心情很不好、聲稱「看破紅塵」，對世間無留戀，想帶他們3兄妹去死，但莊女卻對女兒說「去報警」、跟大兒子說「去跟阿公阿嬤說看要不要報警」，此外並無防範舉動，甚至7月20日二女兒密集傳了許多求救訊息，莊女卻僅冷回「在忙」，後續就沒做出任何處理。

法院審理後認為，莊女早獲知女兒不尋常的求救訊息，卻沒有善盡監護義務應有的注意，讓子女處在可能面臨之處境，也未通報學校或警局以阻止憾事發生，雖然莊女懷胎10月之辛勞與心中傷痛仍不可抹滅，但這些過失也不能忽視，於是判決駁回莊女賠償金請求，仍可上訴。

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