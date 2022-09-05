公廁成大選新戰場！蔣萬安點5大問題　政見對決陳時中

▲民進黨台北市長參選人陳時中日前針對公廁拋出新政見。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中近日拋出公廁新政見，除了因宣傳影片的「偷窺」情節挨轟，對於是否應全面換上免治馬桶也引發討論。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，他的團隊實地去收集台北市公廁所遇到的問題，並提出解方，逐步排除市民的痛點。

陳時中日前提出將把台北市府所轄3673座公廁中的7200個馬桶全面汰換成免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙的政見。陳時中說，大家都有出國經驗，每個人出國回來後，對城市留下的印象，到底有沒有乾淨、有沒有進步，廁所是很重要的指標，在日本東京大家都注意到，他們的廁所裡面完全一點壓力都沒有，所以從市政的小事情做起，每一個細節都不放棄。

至於經費部分，陳時中競選總幹事吳思瑤補充，團隊也都做了訪價，目前均價國產的話大概6500元一座，來算馬桶數量、數字剛剛都提供出來，所以經過粗估，都是市府的預算規模能夠負擔的範圍，不管是硬體的升級包括未來人事、軟體來協助，而且會公私協力，也希望能跟企業界一起來攜手合作。

政見一出，隨即引來討論。蔣萬安則認為，公廁的真正問題有5點，首先，是環境，許多民眾需要使用公廁，但是擔心髒亂跟臭味，因此，市府必須提高清潔人力及清潔頻率，並且鼓勵民眾主動通報廁所髒汙。只要髒污跟異味第一時間排除，就能還給市民安心、舒適的如廁環境；第二，男廁缺少尿布台，目前並不是每個公廁都有親子廁所，實際抽查多間公廁，也沒看到男廁裝設，可見裝設比例偏低，難道要奶爸們換尿布時「露天解決」？因此會先從公園、美術館、體育館這些親子活動熱點的男、女公廁加裝尿布台，逐步擴及全市公廁。

另外，針對民眾對公廁安全性疑慮，蔣萬安提到，市府應該提高每月偵測針孔攝影的頻率。此外，要確保每間公廁都有加裝求助鈴、測試每個求助鈴都會響、還要加強教育民眾善用求助鈴求援。讓偷拍犯跟偷窺犯無所遁形，另外也可協調轄區警方跟社區巡守隊不定期巡邏，提高民眾安全感；第四，公廁無障礙空間的規劃，像是扶手裝設方式都應全面清查，此外，也要特別加強地板防滑工程。

最後，蔣萬安說，目前因為疫情，水龍頭、沖水鈕不但衛生有疑慮，更可能成為新冠病毒傳播的溫床，因此希望逐步換裝感應式水龍頭、感應式馬桶沖水鈕。

蔣萬安強調，從公廁就可以看出城市的文明水平，也可以看出施政是否用心；只有用心關懷市民生活中的小事，才能成就一個偉大城市。

針對公廁是否要加裝免治馬桶，無黨籍的台北市長參選人黃珊珊則表示，提升品質比設計華而不實的設備有用，過去也有很多議員質詢過多次希望能夠設置，而北市府也有做過評估，過去新竹市曾經有試辦過，但有75％市民反對，可見某些東西還是得視「管理維護」。