20到29歲青年支持度落後黃蔣　陳時中：是警訊需要加強

▲陳時中今天上午前往大稻埕慈聖宮參香及廟埕前吃小吃。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰逐漸升溫，針對有媒體民調顯示，民進黨候選人陳時中的支持度為30.13％、國民黨候選人蔣萬安為22.92％、無黨籍候選人黃珊珊為20.52％，但陳時中在20到29歲年輕人的支持度輸給兩位對手。對此，陳時中5日上午受訪說，任何年齡層落後都是一種警訊，這是他需要加強的地方。

根據《自由時報》報導，台北市長選戰攻防猛烈，最新民調顯示，假如明天就要投票，有30.13％的選民支持陳時中、22.92％支持蔣萬安、20.52％支持黃珊珊，支持度方面陳領先第二名的蔣6.21個百分點，蔣與黃的差距則不到3個百分點；而在勝選看好度方面，有30.63％的選民看好陳時中、23.72％看好蔣萬安、13.61％看好黃珊珊，另外還有32.03％的選民表示無意見。

對於民調結果，陳時中今天上午赴大稻埕慈聖宮參香前受訪說，民調都僅供參考，需要改進的地方會持續改進，選舉還有3個月，陸陸續續還有很多民調，可以供大家來做參考，「我們會持續努力，我們努力的重點還是在政見」。

媒體追問，在年輕族群的民調落後是否是個警訊？陳時中表示，任何選票、任何年齡層、任何族群的人落後都是一種警訊，都是他需要加強的地方。