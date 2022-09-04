日媒：3中國男惡意傳播愛滋病毒　風俗妹確診前「接客逾1000人」

▲東京池袋是日本知名的熱鬧地區。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

日媒《現代ビジネス》報導，3名中國籍男子赴日留學，卻在東京池袋惡意散播愛滋病毒（HIV），明明知道自己感染，卻仍多次造訪風俗店，頻繁指名外貌姣好、配合度高的女性工作者，要求無套、吞下精液等服務。3名女子因此感染HIV，而在確診之前，估計已經接客逾1000人。

今年1月起，23歲的凱倫（化名）多次接待一名26歲男性顧客，對方沉默寡言，只說自己姓袁（Yuen，音譯），來自中國，是東京某知名私立大學的研究生。今年6月，她出現發燒、淋巴結腫脹等感冒症狀，原以為確診新冠，篩檢結果卻是陰性。到了7月，凱倫接受性病檢測，才驚覺感染HIV，而且同店另外2名廣受歡迎的女子也篩出HIV陽性。

日本厚生動省數據顯示，2020年日本僅新增38名女性感染HIV，而且數字持續下降，在此情況下，同一時間、同一間店連續出現感染者，顯然不太尋常。

風俗店一名男性員工表示，「我從事性產業很久了，但這是第一次在店內出現HIV感染者，更不用說同時出現3個。」店內員工調查後發現，3名染病女子有著共通點，她們原本就很受歡迎，今年1-4月更被3名中國男性以每周一次的頻率指名，而且對這些中國顧客的「玩法」描述更是驚人地相似，包括被要求吞精。

▲日媒指出，根據受害女子確診前的上班情況估算，恐怕逾千人都有感染風險。（圖／達志影像／美聯社）



風俗店為了查出真相，向3名可疑中國男子發放價值1萬日圓的折扣券。8月初，袁姓男子果然再度光顧，在遭受嚴厲質問後，終於坦承一切。他表示自己是雙性戀，與另外2名中國男客是朋友。他們每月都與一群來自中國及東南亞的留學生，舉辦10人雜交狂歡派對，有男也有女。不過今年稍早，一名派對成員感染HIV，他們三人也被驗出HIV陽性。

袁姓男子坦言，雖然絕望卻又無法控制性慾，才選擇隱瞞染病事實，前往風俗店消費。其中一名染病友人還說，反正感染HIV已經是沒辦法的事了，不如多傳染給日本人。據悉，他們特地篩選外貌姣好、人氣較高，以及為了賺錢而願意接受無套的女子，而且還要連續數個月，以確保感染。

《現代ビジネス》報導，根據日本法律，在明知已感染HIV的情況下，故意將病毒傳染給第三者，已經構成傷害罪，不過本案受害女子同意發生性關係，恐怕求助無門。若從她們首次接待中國顧客的1月算起，之後連續上班6個月，每周3-5天，每天平均接待5人以上，恐怕累計接待1000多名客人。這些客人也可能光顧其他風俗店，或與情人伴侶發生性關係，HIV悄悄擴大傳播的可能性很高。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》