張善政涉抄襲「法律責任」歸誰？　前綠委：主角是宏碁

▲國民黨桃園市長參選人張善政正式登記。（圖／張善政競選總部提供）

記者皮心瑀／綜合報導

國民黨桃園市長參選人張善政陷抄襲風波。民進黨前立委林濁水分析，這項向農委會申請的5736萬元研究經費報告的爭議，張善政「道德責任」逃不掉，但是若有法律責任，那依契約，主角是宏碁。

張善政日前遭週刊踢爆，任職宏碁公司副總期間，主持高達5700萬元研究計畫，結案報告竟多為抄襲。對此，張善政強調，這個計畫是把國外農業電子化最新進展資訊摘錄精華，轉給國內的農業研究單位做參考，計畫本質就是在做這種科技新知的引進與推廣。至於農委會5700萬經費的事情，張善政強調，「5700萬元的經費，如果有一塊錢掉到我口袋，我就退選，我非常有把握」。

而對於桃園市長鄭文燦及民進黨桃園市長參選人鄭運鵬指控「抄襲又A錢」，張善政也決定不隱忍，已委託律師陳麗玲及競辦發言人何元楷，前往桃園地檢署按鈴申告。

林濁水指出，報告案張善政有道德責任，但是若要算法律責任，那應是宏碁的問題，而現在民進黨一切責任都要由張善政全部承擔，這肯定苦了陳吉仲，就看他用什麼神妙手段結案了。

如今，張善政抄襲爭議又被爆出新事證，其2009年總經費高達1740萬元的研究報告遭質疑也涉抄襲，當中60頁的子報告近一半與2006年國家通訊傳播委員會（NCC）委託工研院進行的研究報告雷同。