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女大生4P戰一夜反悔提告　他為救兄弟拿「性愛片當證據」下場悲劇

3名年輕男子在夜店認識1名女大生，開心大戰多人運動後事後挨告。示意圖，非當事者。（翻攝自Pexels）

圖文／鏡週刊

3名年輕男子在夜店認識1名女大生，興致一起詢問對方「想不想4P」，女方爽快答應後，一行人到旅館瘋玩多人運動，怎料，事後女大生越想越不對，後悔指控3男趁她酒醉性侵。對此挨告的許姓男子拿出他們當初偷拍攝的性愛影片，直指當時女大生玩得相當開心，看不出有意識不清的情形，事後檢察官調查後認為3人罪證不足，處分不起訴，不過許男也因偷拍性愛影片挨告，事後被依《刑法》妨害秘密罪及違反《個人資料保護法》起訴。

該起事件發生於去年11月13日晚間，1名女大生與閨密到信義區的IKON夜店狂歡，隔天凌晨女大生閨密因與人起糾紛送醫，遇到李姓、許姓、林姓男子，3男陪著女大生到醫院看閨密後，發現包包忘了帶，一行人又返回夜店找包包，但夜店已關門拿不到，且女大生又不想回宿舍，一群人就在路旁想著待會要去哪裡之際，李男就向女大生提議「想不想4P」，女大生則秒回「好啊」，李男不信對方願意，再次確認詢問「真的要嗎」，女大生再次說「當然好，因為沒試過」，最後一群人就到新店區的挪威森林汽車旅館激戰。

4人激戰期間，女大生還騎在李男身上，邊拿著手機看著林男的IG，開心的與一群人討論，此時許男覺得畫面有趣隨即拿手機拍下影片，4人開心一整夜後，一早起床，李男意猶未盡，又與女大生再戰一次，不過事後女大生不知何故後悔提告，指控3人在夜店外，趁她酒醉不醒人事之際，將她帶到汽車旅館後輪流性侵她，隔天醒來李男竟又違背她的意願，強迫發生關係，因此對3人提起乘機性交罪告訴、另外又對李男提出強制性交罪告訴。

3人被告後覺得傻眼，直指當時女大生明明玩得很開心，許男事後再拿出偷拍性愛影片做為證據，以證明3人的清白，女大生見狀氣得再向許男提出妨害秘密罪等告訴；由於影片中女大生未意識不清的情形，且依照警方調閱汽車旅館的監視畫面，發現女大生雖然有人攙扶進電梯，但並未失去行動能力，因此檢察官認為3人被控妨害性自主的部分，認為罪證不足，處分不起訴。不過許男偷拍性愛影片一事，檢察官認為已涉犯《刑法》妨害秘密罪及違反《個人資料保護法》，依法起訴。

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