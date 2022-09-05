先筆記！超商「美式、拿鐵買6送6」明天開搶　還可寄杯、互換冷熱

▲全家限時1天指定咖啡買6送6。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

準備開囤！全家每月限時1天「好咖日」來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵買6送6」優惠，還有罐裝咖啡買6送6、極鬆餅買6送3等2大好康，明（6）日上午10時準時開搶；加碼還有「指定私品茶買2送1」活動，通通先筆記再說。

▲極鬆餅、罐裝咖啡也有優惠。

全家9月好咖日祭出「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯、大杯）買6送6」，且開放寄杯、冷熱互換，加碼還有「Let's Café罐裝咖啡（單品曼特寧黑咖啡、咖啡拿鐵、無砂糖咖啡拿鐵）買6送6」，以及「極鬆餅系列（經典蜂蜜、榛果巧克力、伯爵茶焦糖、金萱蜜柚）買6送3」，數量有限、售完為止，可兌換期限為2023年3月31日，以上3大優惠每人則限購1組，明（6）日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」準時開搶。

另，9月8日隨買跨店取再加碼推「私品茶55元品項買2送1」優惠，兌換期限同樣為2023年3月31日。

▲85度C周三、周五推指定咖啡第2杯半價喝優惠。（示意圖／業者提供）

另，連鎖咖啡部分「85度C」也祭出9月份限定優惠活動，每周三爽喝「黑糖珍珠系列第2杯半價」，優惠品項包括黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠奶茶，可混合搭配，折扣品以低價者計；每周五則推「中大杯咖啡系列第2杯半價」優惠，此活動限同品項，提醒該活動注意不適用於外送服務。

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