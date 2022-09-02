1個月賣破86萬支！超商限定「東方美人霜淇淋」回歸　還尬脆皮甜筒

記者蕭筠／台北報導

終於等到了！1個月狂賣超過86萬支的「全家東方美人霜淇淋」回來了，選用新竹北埔產的東方美人茶入料，每一口都能吃到帶有醇厚茶味的濃郁滋味，且這次特意搭配限量脆皮甜筒，鐵粉不能放過，加碼還有加了小農鮮奶霜淇淋的雙口味「胖胖綜合款」，9月5日起強勢開吃。

▲超夯「東方美人茶霜淇淋」回來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲加碼吃加了小農鮮乳霜淇淋的胖胖綜合口味。

全家「東方美人茶霜淇淋」去年推出短短1個月熱賣破86萬支，深受大批霜淇淋控喜愛，而這罪惡美味終於強勢回歸了，嚴選種植於新竹北埔產區所製成的東方美人茶結合鮮乳製成霜淇淋，讓其散發獨特熟果香、蜂蜜香，每一口都能吃到茶感厚實、微苦的大人系滋味，再搭配限量脆皮甜筒，大口咬下超滿足，同步也有綜合胖胖款霜淇淋選擇，一次就能吃到東方美人茶霜淇淋搭配小農鮮奶霜淇淋，9月5日起正式開賣。

▲▼「抹茶提拉米蘇2.0」、「抹茶拿鐵」即日起就能衝門市喝。（圖／麻古茶坊提供）



霜淇淋吃完也要搶喝最新手搖杯，「麻古茶坊xOREO」第2波聯名強勢推出「抹茶提拉米蘇2.0」，嚴選日本「福岡八女抹茶」與「靜岡抹茶」雙茶種搭配香濃牛奶打成綿密抹茶鮮奶冰沙，接著鋪上滿滿OREO餅乾可可脆片，最後淋上特製鹹甜提拉米蘇奶霜，打造就像在吃甜點一般的豐富口感，更首度推出「抹茶拿鐵」，同樣是選用雙重抹茶結合牛奶製成，搭配絕美漸層外型，欠喝又欠拍，即日起於全門市搶先試賣中，9月8日正式開賣。

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