「虱目魚肚天天上漲是屁話」王浩宇轟阿堂鹹粥：挺不下去

▲台南知名小吃「阿堂鹹粥」宣布9月漲價。（圖／記者林悅翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南知名小吃「阿堂鹹粥」魚肚、魚皮鹹粥9月起漲價成260元，不少網友到Google評論留下負評，但4日店內客人仍絡繹不絕，老闆也喊出「不在乎幾顆星，要怎樣評價都沒關係」。對此，桃園市前議員王浩宇表示，物價的確有上漲，但阿堂鹹粥本來就貴別人快50%，這次又調漲44%，「這次漲價，我挺不下去。」

阿堂鹹粥老闆宣布調漲，老闆娘率先出面道歉表示，這波虱目魚漲價很凶，天天都在漲價，「它是一天漲幾塊」，所以才跟著調整價格。

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阿堂鹹粥老闆張春堂4日表示，他不在乎被評幾顆星，要怎麼評價都沒關係，店裡用料實在、不偷工減料，因此外來客要吃的「湯湯水水」他沒有，偷工減料的他不會做，只會實實在在地做，且調漲後生意並不受影響。

▲「阿堂鹹粥」老闆張春堂。（圖／記者林悅翻攝）

「260有點扯了」，王浩宇表示，阿堂鹹粥的環境沒多好，暫時不會去用餐，「畢竟台南還有更多好吃的」；他認為，名店不代表可以隨意漲價，180元漲到260元，漲幅高達44%，「而且你本來就貴別人快50%，之前漲價我還是支持的。」

王浩宇說，如果阿堂鹹粥真的要漲，要先提升環境品質，如果什麼都沒有提升，就只是價格提升，我是覺得我個人不會再去吃，「虱目魚肚天天上漲是屁話。台南產地批發價幾個月前漲到80，後來漲到90，已經有段時間都沒漲，最近甚至開始略為下跌。重點是阿堂鹹粥的用量非常大，所以可以用類批發價進到，很可能70左右而已，而且可以換供應商。所以這次漲價，我挺不下去。」

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