　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「虱目魚肚天天上漲是屁話」王浩宇轟阿堂鹹粥：挺不下去

▲台南知名小吃「阿堂鹹粥」漲價話題延燒，惟阿堂鹹粥似乎不受漲價風波影響，店內仍佳滿用餐的顧客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南知名小吃「阿堂鹹粥」宣布9月漲價。（圖／記者林悅翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南知名小吃「阿堂鹹粥」魚肚、魚皮鹹粥9月起漲價成260元，不少網友到Google評論留下負評，但4日店內客人仍絡繹不絕，老闆也喊出「不在乎幾顆星，要怎樣評價都沒關係」。對此，桃園市前議員王浩宇表示，物價的確有上漲，但阿堂鹹粥本來就貴別人快50%，這次又調漲44%，「這次漲價，我挺不下去。」

阿堂鹹粥老闆宣布調漲，老闆娘率先出面道歉表示，這波虱目魚漲價很凶，天天都在漲價，「它是一天漲幾塊」，所以才跟著調整價格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿堂鹹粥老闆張春堂4日表示，他不在乎被評幾顆星，要怎麼評價都沒關係，店裡用料實在、不偷工減料，因此外來客要吃的「湯湯水水」他沒有，偷工減料的他不會做，只會實實在在地做，且調漲後生意並不受影響。

▲台南知名小吃「阿堂鹹粥」漲價話題延燒，惟阿堂鹹粥似乎不受漲價風波影響，店內仍佳滿用餐的顧客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「阿堂鹹粥」老闆張春堂。（圖／記者林悅翻攝）

「260有點扯了」，王浩宇表示，阿堂鹹粥的環境沒多好，暫時不會去用餐，「畢竟台南還有更多好吃的」；他認為，名店不代表可以隨意漲價，180元漲到260元，漲幅高達44%，「而且你本來就貴別人快50%，之前漲價我還是支持的。」

王浩宇說，如果阿堂鹹粥真的要漲，要先提升環境品質，如果什麼都沒有提升，就只是價格提升，我是覺得我個人不會再去吃，「虱目魚肚天天上漲是屁話。台南產地批發價幾個月前漲到80，後來漲到90，已經有段時間都沒漲，最近甚至開始略為下跌。重點是阿堂鹹粥的用量非常大，所以可以用類批發價進到，很可能70左右而已，而且可以換供應商。所以這次漲價，我挺不下去。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►日本IRIS電烤盤超級優惠價！大面積、可折疊收納，還送章魚燒烤盤

ET快訊
泡泡尿＝腎臟病？醫：尿完「1現象」能判斷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫點破免治馬桶「4迷思」：染性病別隨便推給馬桶好嗎？

正牌台大告「台大補習班」侵權　一審勝訴獲賠623萬元

「虱目魚肚天天上漲是屁話」王浩宇轟阿堂鹹粥：挺不下去

賓士亂停充電車位！慘被8支三角錐鎮壓　照片讓網爆笑：祝生日快樂

菜價暫時回不去了！1顆高麗菜200　軒嵐諾來襲「創3個月新高」

快訊／氣象局宣布「解除海警」　未來一周降雨情況一次看

快速上桌！15分鐘做櫛瓜炒蝦仁　加1醬料隨便炒「口味升級」

女友沒安全感討「500萬頭期款」當補償　36Ｋ保全男嘆：我很沒用

軒嵐諾來襲交通異動懶人包！台鐵平溪搶通、40船班停駛

陳時中粉紅裝、馬桶文宣爆反感！　他貼3宣傳圖搖頭：人設崩壞

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

城隍爺夜巡神駕直衝民權所　喊話2殉職警：任務已完成!

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

雙胞胎肚裡打架

學生紅燈倒數「操控車流」　網笑：讀書壓力大太吼？

海島盪鞦韆當地人幫拍　花式運鏡→成品超專業

醫點破免治馬桶「4迷思」：染性病別隨便推給馬桶好嗎？

正牌台大告「台大補習班」侵權　一審勝訴獲賠623萬元

「虱目魚肚天天上漲是屁話」王浩宇轟阿堂鹹粥：挺不下去

賓士亂停充電車位！慘被8支三角錐鎮壓　照片讓網爆笑：祝生日快樂

菜價暫時回不去了！1顆高麗菜200　軒嵐諾來襲「創3個月新高」

快訊／氣象局宣布「解除海警」　未來一周降雨情況一次看

快速上桌！15分鐘做櫛瓜炒蝦仁　加1醬料隨便炒「口味升級」

女友沒安全感討「500萬頭期款」當補償　36Ｋ保全男嘆：我很沒用

軒嵐諾來襲交通異動懶人包！台鐵平溪搶通、40船班停駛

陳時中粉紅裝、馬桶文宣爆反感！　他貼3宣傳圖搖頭：人設崩壞

醫點破免治馬桶「4迷思」：染性病別隨便推給馬桶好嗎？

唐西奇穿襠過人再空拋助攻　奇德看他砍Logo shot很淡定

25年前寧可拖稿！　《狗臉的歲月》停擺原因曝光

正牌台大告「台大補習班」侵權　一審勝訴獲賠623萬元

產業升級「3個Plus＋」　張善政：為企業打造更長遠競爭優勢

小客車深夜衝下蘭潭邊坡　「喇叭直鳴」民眾報警救出3人

郭品超火速發聲「粉碎分手說」！　轉發女友澄清文護愛：我們很幸福

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

這裡發錢了！　每人領5000元紓困金

氣象局宣布　解除海上颱風警報

軒嵐諾加速！雙眼牆再現　中秋連假天氣出爐

2師違法在外開課　台中一中12日開考核會

王浩宇轟阿堂鹹粥「虱目魚肚天天上漲是屁話」

寶島甘露梨偷接搶種盛行　「育種農民抓侵權」農委會發文宣導

阿堂鹹粥遭洗1星負評！律師喊「嫌貴別吃」

「陳時中人設崩壞！」他貼3宣傳圖搖頭

海警20:30解除！一圖看懂一週天

火辣外送員「褲子失蹤」　露逆天長腿

賓士亂停充電車位　遭三角錐鎮壓

「阿堂鹹粥」又漲惹負評　老闆霸氣回應

台南阿堂鹹粥漲到1碗260元！Google評價狂吞1星

更多熱門

相關新聞

阿堂鹹粥遭負評灌爆！老闆：老台南在吃的

阿堂鹹粥遭負評灌爆！老闆：老台南在吃的

台南美食「阿堂鹹粥」近日再度漲價，一碗魚肚粥價格260元，與去年的價格相比，漲幅高達3成，也因此有許多網友不滿，在Google評論留下1星評價。對此，二代傳人張春堂表示，不在乎被評幾顆星、要怎麼評價都沒關係，「因為我這是老台南（人）在吃的。」

台南逃逸移工命案第3名犯嫌落網

台南逃逸移工命案第3名犯嫌落網

台南逃逸移工命案兇嫌聲押

台南逃逸移工命案兇嫌聲押

台南勇警治喪期間各界撫慰家屬

台南勇警治喪期間各界撫慰家屬

印尼調漲油價30%！民眾搶排加油站

印尼調漲油價30%！民眾搶排加油站

關鍵字：

阿堂鹹粥調漲漲價負評一顆星台南王浩宇

讀者迴響

熱門新聞

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

楊丞琳親證「我是廣東人」影片瘋傳！

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

阿堂鹹粥遭負評灌爆！老闆：老台南在吃的

快訊／桃園刺青爸「行刑式」槍殺2男　逃3天落網

《全明星》紅隊隊長出爐！

2警深夜打瞌睡被「緊貼車窗」錄

藍隊3選手病假！錢薇娟認「擔心戰力」

《全明星》藍隊連輸2項目！錢薇娟再吐重話

男友「床上太持久」　她驚覺綠炸

影／超尷尬！林佳龍跑嘉義同鄉會喊凍蒜　遭當場制止

紅綠燈桿砸癱！孝女辛酸故事曝光

桃園刺青爸槍殺2男！國道壓制畫面曝光

星二代繼下海賣淫後轉行陪酒竟受傷

更多

最夯影音

更多
亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

城隍爺夜巡神駕直衝民權所　喊話2殉職警：任務已完成!

城隍爺夜巡神駕直衝民權所　喊話2殉職警：任務已完成!

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面