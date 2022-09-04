快訊／台南逃逸移工命案　兇嫌涉嫌重大南檢聲押

▲台南市警三分局偵破越南移工命案，阮、倪等2名犯嫌，被台南地檢署檢察官向台南地院聲請羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安南區安中路四段發生年外籍移工命案，潘姓男子身中12刀，其中一刀深及臟器外露，台南市警三分局緝獲涉案兇嫌阮、倪等二嫌，全案依殺人罪嫌移送台南地檢署複訊後，檢察官以2嫌涉嫌重大，有串證逃亡之虞，向台南地院聲請羈押。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，涉嫌殺害潘姓越南移工案件，涉案犯嫌黎姓及阮姓2名移工，經檢察官複訊後認為所犯係重罪，且有相當理由認有逃亡之虞，另有湮滅證據及勾串共犯之事實，2人均向台南地院聲請羈押。

台南市警三分局指出，台南市安南區安中路四段於3日凌晨1時許，發生一起逃逸外籍移工被殺害，死者身中12刀，員警獲報到場，並通知消防救護車到場發現死者已無生命跡象。明顯死亡而未送醫，兇嫌犯案後隨即逃離現場。

警方漏夜追緝，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，警方查出被殺害30多歲潘姓逃逸外籍移工，本身因不能安全駕駛案件遭台中地檢署通緝中。案發後第一時間，三分局由歐祖明分局長成立專案小組，召開專案會議，擴大調閱相關跡證分析查訪，釐清案情後，已迅速循線查獲21歲阮姓及21歲倪姓2名越南籍犯嫌到案，並查扣涉案機車1輛，警訊中2嫌對犯情避重就輕，堅不吐實。全案偵訊後依殺人罪嫌解送台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲押，檢方複訊後於4日晚上8時許諭知向台南地院聲請羈押。