快訊／台南逃逸移工命案　第3名在逃犯嫌晚間落網

▲台南市安南區安中路四段越南外籍移工命案，第3名在逃犯嫌於深夜近10時緝獲，由警方漏夜深入調查釐清案情中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區越南外籍移工命案，死者潘姓男子身中12刀，其中1刀深及臟器外露，市警三分局4日緝獲涉案兇嫌阮、黎等2嫌，全案依殺人罪嫌移送台南地檢署複訊後，檢察官晚上以2嫌涉嫌殺人重大，所犯為重罪，有串證逃亡之虞，向台南地院聲請羈押，另名在逃32歲團姓男子深夜近10時緝獲，由警方深入調查中。

據了解，台南市安南區安中路四段，3日凌晨1時許，發生一起逃逸外籍移工被殺害命案，死者30歲的潘姓男子身中12刀，其中一刀深及臟器外露，員警獲報到場，並通知消防局救護車到場，發現死者已明顯死亡。警方查出本案共有3嫌犯案，1人在外把風，另2人上樓殺害潘男，兇嫌等人犯案後隨即逃離現場。

警方漏夜追緝，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，警方查出被殺害潘姓逃逸外籍移工，本身因不能安全駕駛案件遭台中地檢署通緝中。三分局由歐祖明分局長案發後成立專案小組，召開專案會議，擴大調閱相關跡證分析查訪，釐清案情後，已迅速循線查獲同為21歲阮姓及倪姓2名越南籍犯嫌到案，並查扣涉案機車一輛，全案偵訊後依殺人罪嫌解送台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲押，檢方複訊後於4日晚上8時許向台南地院聲請羈押。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，涉嫌殺害潘姓越南移工案件，涉案犯嫌黎姓及阮姓2名移工，經檢察官複訊後認為所犯係重罪，且有相當理由認有逃亡之虞，另有湮滅證據及勾串共犯之事實，2人均向台南地院聲請羈押。

另名在逃外勞犯嫌32歲團姓男子，市警三分局於4日深夜在台中緝獲，由於之前落網之黎、阮2嫌，對於案情避重就輕，對兇殺原因及相關犯情都相互推諉，或推說不知情，使整個案情尚難釐清，如今第3位共犯到案，將有助檢警釐清案發事實真相，目前漏夜偵辦追查中。