共機8月擾台444次破紀錄！葛來儀：中國抹去了海峽中線

▲共機侵擾台灣空域的紀錄創新高，圖為殲11。（圖／國防部提供）



文／中央社

8月以來共機飛越海峽中線活動創下紀錄，美國學者葛來儀表示，中國抹去了海峽中線，接下來中國可能會繼續進行更多演習，目的是縮小台灣的活動空間。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，共軍除進行大規模軍演外，也大幅派出軍機擾台。

美國之音3日報導，台灣防空識別區違規追蹤數據庫收集的公開訊息顯示，僅8月份，軍方就在防空識別區追蹤了444次飛行，這是去年10月創下的196次飛行記錄的兩倍多。

2020年9月到2022年7月底，中國軍機總共只有23次飛越中線紀錄；但今年8月，中國軍機在台灣海峽中線上空的越界活動達到創紀錄的300架次。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，海峽中線長期以來一直被視為避免衝突的一種方式，但中國已經開始削弱中線。

她指出，中華人民共和國抹去了海峽中線。海軍艦艇和飛機幾乎每天都在它上空飛行，他們試圖耗盡台灣飛行員和維修人員的精力，並在民眾中灌輸一種心理上的絕望感。

葛來儀說，中國可能會繼續進行更多演習，目的是縮小台灣的活動空間，並質疑台灣對防空識別區和專屬經濟區的主張。

▲美國台海問題專家葛萊儀（Bonnie Glaser）。（圖／MAC）



台灣國防安全研究院網路安全與決策推演研究所助理研究員杜貞儀則認為，中國可能利用裴洛西的訪問作為一個藉口，來實現延長軍事演習的長期目標。

杜貞儀說，不管裴洛西是否來訪，中國總是試圖找到另一個藉口，所以這總是會發生，但看起來裴洛西是導火線；事實上，中國有這個想法已經有一段時間了，所以這就是中國在防空識別區例行飛行增加的原因。

不過，澳洲國立大學台灣研究項目的政治學者宋文笛指出，台灣軍方沒有被法律要求披露所有中國的活動，因此過去可能發生了更多不為公眾所知的入侵。

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