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台中妹遭網友性侵！聽他告白「以為是真愛」…事後見關鍵證據崩潰

▲性侵,暴力,女人,謀殺。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲小花遭到網友性侵，結果因為有好感，聽到對方告白，心中還覺得相當開心。（示意圖／免費圖庫LibreStock）

記者柯振中／綜合報導

台中一名女研究生小花（化名）與許姓網友相約見面，沒想到竟遭對方性侵，原先以為愛情降臨，事後許男失聯，小花感覺不對勁，上網一查才知道，許男竟是慣犯，崩潰報警提告。台中地院審理後，依照強制性交罪，判許男4年有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花在台中某大學就讀研究所，2021年間透過交友軟體與許男認識，後來因為發生車禍、跟男友分手，因此心情不好。當時許男以探病為由，深夜與小花相約在某宮廟的廣場見面。

沒想到，聊天聊到一半，許男突然親吻小花，接著又動手動腳，不顧小花反對，強制性侵得逞。不過，小花遭到性侵後，雖然腦袋一片空白，但因為當時對許男有好感，許男完事後又對她告白，讓她心裡還覺得相當開心。

▼事件發生當下，小花腦中一片空白，但因為對許男有好感，聽到對方完事後的告白，還覺得相當開心。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲在桃園市某醫院擔任廚師的張姓男子，前年7月垂涎院內女實習生姿色，竟兩度逼迫其口交性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

事後許男失聯，小花遲遲找不到人，發現事情不對勁，上網一查姓名，才知道許男竟是慣犯。對此，許男則辯稱，當天他與小花第一次見面，2人有聊天、擁抱與親吻，並沒有發生性行為，事後還一起牽手離開該間宮廟，跟被性侵的狀況應該不同。

不過，台中地院審理後認為，小花坦承對許男有好感，意味著2人應該沒有過節，也沒有動機誣陷許男。此外，法官還說，小花遭到侵犯後，向學姐求助，也有接受心理輔導，過程中的證詞、情緒反應也證實事件的可信度。

法官表示，因為每個人遭遇事故時的反應方式、因量大小及社會經驗有所不同，儘管旁邊就是民宅，小花可能也來不及呼救，因此依照強制性交罪，判許男4年有期徒刑，全案仍可上訴。

 

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