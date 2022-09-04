酒友翻臉！台中男當街巴頭踹倒女子　面帶微笑騎腳踏車逃逸

記者白珈陽／台中報導

台中市東區3日發生一起酒後糾紛案，王姓男子與王姓女子在一家小吃店喝酒唱歌，未料黃湯下肚後2人發生衝突，王女被王男巴頭、踹倒在路邊，造成四肢有擦挫傷，隨後王男帶著微笑不疾不徐地騎腳踏車離開現場。王女今日上午前往派出所提告傷害，警方將通知王男到案說明，以釐清案情。

▲王男與王女發生拉扯。（圖／民眾提供）

警方調查，王男（63歲）與王女（62歲）是酒友關係，2人昨日下午在東區進德路一家小吃店消費，疑喝酒後起爭執，有肢體衝突，造成王女受傷；員警獲報到場後已無打架情事，惟王男已騎腳踏車逃逸，遂協助王女就醫治療，無大礙。

▲2人在小吃店喝酒唱歌。（圖／截取自Google Maps）

根據監視器畫面顯示，王男與王女互相以手部拉扯，接著王男用右手往王女頭部猛推了一下，導致王女腳步踉蹌、背對王男，王男趁機從後方踹了王女一腳，王女當場以大字型摔倒在地，一旁的紅衣女子見狀趕緊上前攙扶，最後王男拎著一袋物品，面帶微笑騎上腳踏車，離開現場。

▲▼王女遭踹倒地；王男面帶微笑走到一旁牽腳踏車。（圖／民眾提供）

警方表示，王女今日上午前往派出所提告傷害，目前正在製作筆錄，後續將循線通知王男到案。