假面閨蜜偷吃姊妹老公！反淚訴被硬上害自殘　她心碎開撕

▲好閨蜜攜伴出遊，老公卻被姊妹偷吃了，她崩潰提告姊妹求償50萬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／花蓮報導

鍾姓、趙姓女子為好閨蜜，分別帶著老公相約出遊，趙女卻在民宿偷偷與好姊妹的老公上床，被發現後還哭訴是遭到對方性侵，甚至害她得焦慮症候群與憂鬱症，但鍾女遭背叛超心碎，開撕姐妹並求償50萬，花蓮地院查證後認為趙女事後沒對任何人說遭辱情事，過程中也有求救機會，卻仍然與人夫發生性行為，「合意」的成分較大，判她須賠給閨蜜30萬元。

根據判決，鍾女與趙女原先是好姊妹，交情融洽，2021年12月間，2人分別帶著各自老公一起出門遊玩，並訂民宿過夜，沒想到趙女卻跟姊妹的老公陳男看對眼，在房間內做愛做的事，而2人日後曖昧的流動逃不過好姊妹眼睛，揪出她與老公背叛的行為。

雖趙女坦承與陳男發生關係，但她強調當時她多次拒絕、卻仍遭陳男硬上得逞，後來更害她患有焦慮症候群及精神官能性憂鬱症，並有割腕自殘之舉，她否認與陳男那次性行為是「合意」，要求姊妹不能將其先生的強暴行為加諸在她身上，而要讓她這個受害者負賠償責任。

但鍾女向法官提出錄音，內容是他們一行4人的對質，「鍾女老公：是我躺在床上揮手叫趙過來、然後她就過來啦」、「趙女老公：他叫妳（趙）過去妳就過去了然後咧」，「趙：然後，我就過去背對著他」。

法官審理後，認為當下沒有任何脅迫情形發生，趙女一切行為出於自願，且當時可以輕易呼救她卻沒有，事後也沒報案或驗傷，更沒對任何親友訴說被侵犯，顯然有違常理，也曾私下向其配偶道歉、試圖求得諒解，謊稱遭性侵應是為脫責之詞，她的憂鬱症等精神症狀也無法判斷與這件事有關，侵害配偶權明確，考量後賠償30萬元較適當，仍可上訴。