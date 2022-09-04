陳時中公廁政見惹議　醫師酸：換柯文哲做要刷台北通、建「棒賽」紀錄

▲民進黨台北市長陳時中拋政見，「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中3日召開記者會，拋出要把台北市公廁中的7200個馬桶全面汰換成免治馬桶，引起爭議。對此，醫師杜承哲表示，若柯文哲做相關政策，一定會作成AI大數據智慧免治馬桶，要刷台北通才能進去，而且會計時。最後幫市民們未經同意下建立好大家的棒賽紀錄。」

陳時中3日端出「公廁三寶」政見，允諾將北市府轄管公廁全面更新為免治馬桶，杜承哲表示，自己不知道如果陳時中沒有推出免治馬桶政策的話，柯市長會不會搶去做，「但我知道如果他要做，一定會作成AI大數據智慧免治馬桶，要刷台北通才能進去，而且會計時。」

杜承哲也列出北市府過去政策，包含：台北通、ivoting、號稱能幹掉ubike的oblke、口罩販賣機、雞蛋儀錶板、捷運行動辦公室等，杜承哲酸，柯文哲還有可能最後幫市民們未經同意下建立好大家的棒賽紀錄，「不過可能某天就在某個來源找到載點了（載這個要幹嘛？）」

對於免治馬桶政策，柯文哲說，也不是不可以，但執政有時候要經驗，社會住宅要不要設免治馬桶也討論過，也有實際演示，後來發現損壞率太高，家用的人員可以訓練，但公廁「很難確保每個來的都會使用」，且「維護費用太高」，所以後來社會住宅就不用了。

柯文哲指出，很多東西他不一定不對，但維護太困難，或許經過10年20年，國民水準高了，大家都習慣使用，要改也可以，但台北市的公廁沒有衛生紙的情況機會太低了，維護能力還不錯，結論就是這樣，「我也不好意思批評他，有實際執政經驗的人就知道這個行不行」。

此外，免治馬桶政策廣告也被外界質疑偷窺爭議，而後團隊也緊急更換影片版本。陳時中稍早已在接受媒體聯訪時表示歉意說，他沒有要騷擾的意思，並強調讓身體更清潔是市民的權利。