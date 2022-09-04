　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中公廁政見惹議　醫師酸：換柯文哲做要刷台北通、建「棒賽」紀錄

▲▼民進黨台北市長陳時中拋政見，「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲民進黨台北市長陳時中拋政見，「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中3日召開記者會，拋出要把台北市公廁中的7200個馬桶全面汰換成免治馬桶，引起爭議。對此，醫師杜承哲表示，若柯文哲做相關政策，一定會作成AI大數據智慧免治馬桶，要刷台北通才能進去，而且會計時。最後幫市民們未經同意下建立好大家的棒賽紀錄。」

陳時中3日端出「公廁三寶」政見，允諾將北市府轄管公廁全面更新為免治馬桶，杜承哲表示，自己不知道如果陳時中沒有推出免治馬桶政策的話，柯市長會不會搶去做，「但我知道如果他要做，一定會作成AI大數據智慧免治馬桶，要刷台北通才能進去，而且會計時。」

杜承哲也列出北市府過去政策，包含：台北通、ivoting、號稱能幹掉ubike的oblke、口罩販賣機、雞蛋儀錶板、捷運行動辦公室等，杜承哲酸，柯文哲還有可能最後幫市民們未經同意下建立好大家的棒賽紀錄，「不過可能某天就在某個來源找到載點了（載這個要幹嘛？）」

對於免治馬桶政策，柯文哲說，也不是不可以，但執政有時候要經驗，社會住宅要不要設免治馬桶也討論過，也有實際演示，後來發現損壞率太高，家用的人員可以訓練，但公廁「很難確保每個來的都會使用」，且「維護費用太高」，所以後來社會住宅就不用了。

柯文哲指出，很多東西他不一定不對，但維護太困難，或許經過10年20年，國民水準高了，大家都習慣使用，要改也可以，但台北市的公廁沒有衛生紙的情況機會太低了，維護能力還不錯，結論就是這樣，「我也不好意思批評他，有實際執政經驗的人就知道這個行不行」。

此外，免治馬桶政策廣告也被外界質疑偷窺爭議，而後團隊也緊急更換影片版本。陳時中稍早已在接受媒體聯訪時表示歉意說，他沒有要騷擾的意思，並強調讓身體更清潔是市民的權利。

►日本IRIS電烤盤超級優惠價！大面積、可折疊收納，還送章魚燒烤盤

ET快訊
「阿堂鹹粥」又漲惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星！
快訊／BMW男台74逆向狂飆！　被警攔「倒推嚕」1公里
空拍畫面曝！苗21線坍方山壁全禿　超長「滑石道」現形
軒嵐諾北上！改2縣市迎雨　中秋連假「有利颱風生成」
11歲女兒房內裝攝影機！　網紅被轟監控：小孩沒人格
澳媒「饒河街景」看台灣　讚蔡英文策略成功
陳時中推公廁免治馬桶　日研究：細菌恐「直噴肛門」傳染

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳時中提公廁裝免治馬桶　黃珊珊：提升品質比「華而不實設備」有用

陳麗娜「壓線參選」遭罵翻　國民黨部沈默2天回應...婦保名額不讓

陳時中公廁政見惹議　醫師酸：換柯文哲做要刷台北通、建「棒賽」紀錄

博士論文被曝「抄襲」　鄭寶清：舊事重提招數太Low

徐定禎拋農業政策願景　三支箭打造農業新苗栗

強颱「軒嵐諾」陸警解除！新北停放紅、黃線車輛「明早7點前駛離」

張善政自曝傳緋聞「太太氣死了」？　鄭運鵬：我沒興趣

批陳時中「公廁偷窺片」無知當幽默　林奕華：他真的離人民好遙遠

幫農民拚收入　謝福弘推「苗栗農產加工平台」　

9度泳渡日月潭！　72歲馬英九「2小時50分」完賽

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

鐵頭柴見媽出門不帶牠　撞破玻璃全場嚇壞！

妹一手掀翻椅子哥慘摔 她無辜回答讓家人笑瘋

遇重機妹子「回頭打招呼」　見女友火大眼神：完蛋惹

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

楊昇達抱老婆「要轉到天長地久」　陳志強曾智希拼生娃沒避孕

陳時中提公廁裝免治馬桶　黃珊珊：提升品質比「華而不實設備」有用

陳麗娜「壓線參選」遭罵翻　國民黨部沈默2天回應...婦保名額不讓

陳時中公廁政見惹議　醫師酸：換柯文哲做要刷台北通、建「棒賽」紀錄

博士論文被曝「抄襲」　鄭寶清：舊事重提招數太Low

徐定禎拋農業政策願景　三支箭打造農業新苗栗

強颱「軒嵐諾」陸警解除！新北停放紅、黃線車輛「明早7點前駛離」

張善政自曝傳緋聞「太太氣死了」？　鄭運鵬：我沒興趣

批陳時中「公廁偷窺片」無知當幽默　林奕華：他真的離人民好遙遠

幫農民拚收入　謝福弘推「苗栗農產加工平台」　

9度泳渡日月潭！　72歲馬英九「2小時50分」完賽

民調：香港超過一成老人或其家人確診不通報

金門男礁石撿海螺受困　消防局6車17人出動救援

挹注救災一臂之力　在地企業捐贈西港義勇消防分隊無線電

陳時中提公廁裝免治馬桶　黃珊珊：提升品質比「華而不實設備」有用

宜蘭冬山一冷凍廠氨氣槽大量洩漏　員工緊急疏散逃生

「阿堂鹹粥」又漲惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星！老顧客力挺

玩「真心話大冒險」被問有整形嗎？　大元竟「自爆項目」被笑太誠實

台人1習慣打臉「免治馬桶政見」　她見一幕噁暈！網喊：寧可半蹲上

陳時中推公廁裝免治遭酸「性病傳播鏈」　醫曝傳染途徑：幾乎不可能

西瓜一剖開超嚇人！　她見這幕驚喊：完全不敢吃

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

政治熱門新聞

快訊／廁所偷窺宣傳片被罵爆　陳時中表歉意：清潔身體是權利

2022選戰民進黨恐怕會全掛？　他預言：只剩4縣市

不爽「陳時中偷窺片」雙標梗圖　范雲嗆：根本不懂女權？

高嘉瑜颱風天出門「全身濕」　笑回原因撩選民

不畏風雨！72歲馬英九9度泳渡日月潭　賽前喊「不能游比我快」

新竹市6人登記角逐市長　郭正亮預言：「這個人」穩當選！

陳麗娜最後殺出惹議　柯志恩說話了

9度泳渡日月潭！　72歲馬英九「2小時50分」完賽

不連任老將又反悔　高雄國民黨新人選到底

蔡英文民調下跌7個百分點　林濁水揭原因嘆：難怪

陳時中「廁所偷窺片」被罵翻！

快訊／宣傳免治馬桶竟成「廁所偷窺片」　陳時中團隊緊急下架修改

美售台AIM-9X響尾蛇飛彈　搭頭盔瞄準系統「飛行員看到哪、打到哪」

陳時中公廁偷窺影片嚇壞眾人　她：犯嚴重錯誤還渾然不知

更多熱門

相關新聞

台北市公廁裝免治馬桶話題燒！廣告小妹：很心煩想檢舉

台北市公廁裝免治馬桶話題燒！廣告小妹：很心煩想檢舉

台北市長選戰開打，民進黨台北市長候選人陳時中提出「公廁三寶」政見，允諾將北市府轄管公廁全面更新為免治馬桶，掀起各界討論。經常批評時事的部落客廣告小妹，4日發文難掩煩躁，「本宮很心煩。每篇都想按檢舉。」

論文被曝「抄襲」　鄭寶清：招數太Low

論文被曝「抄襲」　鄭寶清：招數太Low

徐定禎拋農業政策願景　三支箭打造農業新苗栗

徐定禎拋農業政策願景　三支箭打造農業新苗栗

張善政自曝傳緋聞「太太氣死了」？　鄭運鵬：我沒興趣

張善政自曝傳緋聞「太太氣死了」？　鄭運鵬：我沒興趣

批陳時中無知當幽默　林奕華：離人民好遙遠

批陳時中無知當幽默　林奕華：離人民好遙遠

關鍵字：

陳時中2022九合一大選2022台北市長柯文哲杜承哲免治馬桶

讀者迴響

熱門新聞

林志穎妻罕見動怒哭了！還原6歲兒「脫困第1句話」

娶到賺到！余祥銓女友背景曝光

雙胞胎肚子裡打架「出生全身瘀青」！胎內片曝光

軒嵐諾加速！雙眼牆再現　中秋連假天氣出爐

颱風天撿到破萬身價「鴨界網美」　網狂勸別三杯

軒嵐諾重回強颱！暴風圈又擴大

巨乳實況主闖印度捧乳02搖…

9大速食店「9月最新優惠」懶人包

名校博士被蝦皮錄取　一下飛機就失業

台南阿堂鹹粥漲到1碗260元！Google評價狂吞1星

阿嬌：我不是真的想結婚！41歲還沒生「有點後悔」

烏龍醫發現太早剖腹縫回去　孕婦慘病危

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

高鐵票根「為何一堆人買？」　內行曝真相

女師晨跑「遭強擄上車」失蹤　最後身影曝

更多

最夯影音

更多
「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞
菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面