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博士論文被曝「抄襲」　鄭寶清：舊事重提招數太Low

▲論文被曝「抄襲」？鄭寶清：舊事重提

▲鄭寶清出席桃園市商業會理事長交接暨理監事就職典禮。（圖／鄭寶清競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

宣布參選桃園市長選戰後，民進黨前立委鄭寶清遭曝博士論文「抄襲」？鄭寶清4日出席桃園市商業會理事長交接暨理監事就職典禮表示，他的論文11年前就被檢舉，已證明沒有抄襲，現在舊事重提，招數太Low(低)。鄭寶清表示，參選是為反對威權體制與密室協商，慨嘆打擊他的過程無所不用其極！

▲論文被曝「抄襲」？鄭寶清：舊事重提

鄭寶清說，反對統治者、反對威權或專制體制，都會面臨這種危機和傷害，看到早期反對國民黨專制統治，很多人被罵背骨、暴力分子、野心分子…等，所有的汙名化都會來，像他現今又被攻擊論文、又有莫須有的欠錢不還、拿中國的錢選舉、還有說是副總統賴清德支持他選桃園市長，這些都不是事實。

對於有指稱他「背骨」情事？鄭寶清不諱言，所有統治者的汙衊，都是要讓人沒有正當性、解除團結，民進黨的建立都是當初背骨、反對國民黨的人，造就民進黨的今天，他反對威權體制與密室協商，如果這點是對的，就會被打擊，看到打擊他過程無所不用其極，戴紅帽、人格破壞、道德破壞與人格毀滅都會發生，他早有心理準備。

至於，他的論文早在11年前就被檢舉，但經學倫會審查證明沒有抄襲，現在舊事重提，把多年前的事情又拿出來說一次，招數太Low。他並提出年輕人買房自備款由政府負責等政見，呼籲選戰回到正軌，讓人民過好日子。

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