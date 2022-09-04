張善政自曝傳緋聞「太太氣死了」？　鄭運鵬：我沒興趣

▲鄭運鵬出席桃園市商業總會理事長交接典禮。（圖／鄭運鵬競選團隊提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園市長候選人張善政近期接受媒體專訪時自曝，外傳張將面臨「緋聞風暴」，太太聽到傳聞的反應「氣死了」，激動到想親自出來證明丈夫清白。對此，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬4日受訪說，他對於張善政的隱私和緋聞完全沒興趣，且張要用這種「打預防針」的方式進行選舉操作，也不是操之在自己。

鄭運鵬今天上午與桃園市長鄭文燦一起出席桃園市商業總會理事長交接暨理監事就職典禮，他在會後接受媒體聯訪時，被問及最近有傳出張善政之前緋聞的問題，他表示，「我沒有興趣，也不會去做探人隱私的動作」，選舉很正面、很健康，所以也沒有聽過張善政有怎麼樣的緋聞，但是好像是張以為別人要去挖他的私生活，「我是完全沒有興趣」。

鄭運鵬說，雖然這次選舉裡面，他也有很多私生活是被公開的，本來從政的生活幾乎就是透明的，但選舉是對市民有益，對其他人的隱私沒有特別的興趣，但張善政如果覺得有不妥的地方，或者張要用這種打預防針的方式來做選舉的操作，這個也不是操之在自己，這部分他就比較不了解。

此外，對於張善政近期捲入農委會研究計畫抄襲爭議，鄭運鵬重申，政府採購案所有合約都會有不能侵權、不能抄襲的條款，更何況這是高達5736萬元的採購案，研究案並不是複製貼上、東拼西湊、不附來源就是原創，「可以看得出來張善政先生並沒有誠意來檢討他自己」，就是在閃躲各界的質疑。

鄭運鵬提出兩點呼籲稱：第一，請張善政拿出反省自己的誠意，當初怎麼質疑別人的論文，就用相同的標準來說明這個5736萬的案子；第二，桃園市政府也有很多這樣的研究案委託，張善政市長候選人如何防弊「張善政副總計畫主持人」用這種複製貼上的方式來爭取桃園的研究案委託？