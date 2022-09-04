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大陸 大陸焦點 特派現場

陸女首富換人當！　工廠會計變女董座「身價達4600億」

▲▼ 范紅衛 。（圖／翻攝自微博）

▲ 范紅衛 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸女首富長期被碧桂園聯席主席楊惠妍佔據，如今恆力石化董事長范紅衛以151億美元（約新台幣4600億元）身價，接替了第一的位置。

據《紅星資本局》報導，8月30日，福布斯實時富豪榜(Real Time Billionaires )上，范紅衛家族以151億美元財富位列全球富豪第118位，超過楊惠妍家族以及龍湖集團的吳亞軍。截至9月3日，范紅衛家族在福布斯實時富豪榜上再進6位，排名112；楊惠妍的排名滑落至221。

此前，2022年胡潤全球富豪榜上，范紅衛及其丈夫陳建華排名48，超過排名55位的楊惠妍。范紅衛還在2022福布斯中國最佳CEO排行榜中排名第13，在2022福布斯中國傑出商界女性排行榜中排名第7。

據悉，范紅衛與丈夫陳建華算得上是白手起家。年輕時，范紅衛是蘇州一家紡織廠的會計；陳建華則是一名普通商販，經營化纖、生絲的買賣，兩人結婚後，開始了創業之路。上世紀90年代，范紅衛與陳建華借債369萬元（人民幣，下同），接手蘇州南麻鎮辦集體織造廠，之後進行了一系列擴產措施。

▲▼ 范紅衛 。（圖／翻攝自微博）

▲公司財報 。（圖／翻攝自微博）

從紡織業開始，范紅衛與陳建華不斷向產業鏈上游擴張，在化工領域經營多年。如今，兩人共同掌握的恆力集團產業覆蓋煉油、石化、聚酯新材料等，旗下擁有上市公司恆力石化、松發股份、以及新三板公司同里旅遊。

目前，三家上市企業均由范紅衛、陳建華實際控制。陳建華擔任恆力集團董事長兼總經理；而其最重要的上市公司恆力石化，則由范紅衛擔任董事長兼總經理；同時，范紅衛還在同里旅遊擔任董事。

然而首富不好當，恆力石化半年報顯示，公司短期負債已高達700億元，對子公司的擔保額更是高達1663.77億元。為了拓寬融資渠道，今年上半年，恆力石化還發行了20億元短期融資券。目前，償債壓力已經影響到了公司的收益，上半年公司財務費用為30.60億元，其中利息費用達27.19億元。
 

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