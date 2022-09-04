洗剪吹3次只要160元　年輕男進店「被推特殊服務」4.8萬飛了

▲杭州一名男子衝著「洗剪吹3次」只要36元人民幣上門消費，沒想到強迫推銷。（圖／翻攝自1818黃金眼）

圖文／CTWANT

太便宜要小心，可能有詐！中國杭州有一名20多歲男子，日前看到一家理髮店，衝著「洗剪吹3次卡」只要36元人民幣（約160元新台幣），於是進店體驗，沒想到理髮過程中，被幾名店員各種推銷，糊里糊塗加值了10800元人民幣（約4.8萬元新台幣），才發現自己被騙了。

根據浙江電視台《1818黃金眼》，男子8月28日經過一家美容美髮店，看到店員在門口賣卡，卡片上寫著「僅售36元一張，憑此卡免費洗剪吹3次」，讓他心動於是買了一張。在洗頭過程中，服務人員表示憑卡再加38元人民幣，可以按摩，「我因為剛出差回來，就想著去推拿放鬆一下」，因此就答應了，怎料後來陸續有3名店員前來，推薦各種項目，包括點痣、做臉等。

▲男子辦卡還加值了1萬多人民幣。（圖／翻攝自1818黃金眼）

店員在未經男子的同意下，就直接幫他點痣，「他們直接往我臉上上藥，我就懵掉了，上完藥之後拿了一個燈的儀器，還有一個筆的儀器，我那時候是閉著眼睛的，因為它那個燈打在臉上很刺眼，拿那個筆在我臉上點，這種斑斑點點什麼的，傷口都能看得到」，他硬著頭皮做完，結帳時得知總共6000多元人民幣，讓他當場傻住。

▲店員沒經過男子同意就強硬服務。（圖／翻攝自1818黃金眼）

據悉，男子出社會工作不到一年，從事軟體開發，扣掉房租和日常開銷，實在沒有錢支付這筆錢，只好使用信用卡，加值了10080元人民幣，拿到一張金光閃閃的金卡，店裡打折扣掉2000多元人民幣，卡裡還剩8000多人民幣。等到晚上回家後，他越想越不對勁，看了一些新聞驚覺自己受騙，立刻報警處理，和工商局監管人員一起前去理論。

經過調查，該理髮店過去因未按照執行進貨查驗制度、產品銷售記錄制度，被衛生局罰款5萬元人民幣，還被市場監管部門罰款28000元人民幣，是一間有問題的理髮店。監管所人員透露，他們會聯合相關部門來核實店家的行為，並提醒民眾不要貪小便宜。

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