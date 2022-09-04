強颱軒嵐諾逼近！日本石垣島「狂風暴雨」畫面曝　沖繩3400戶停電

▲強颱軒嵐諾逼近，石垣島出現狂風暴雨。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

日本氣象廳指出，第11號颱風軒嵐諾4日上午9時在沖繩縣宮古島西北方150公里的海面上，持續以每小時15公里的速度朝北移動，預計暴風圈中午會接近沖繩本島。宮古島、石垣島與竹富島已對逾10萬居民發布避難指示，沖繩縣約有3400戶停電，目前已知有2位居民因強風受傷。

強颱軒嵐諾被日本氣象廳列為「非常強颱」，目前位置在沖繩縣宮古島西北方150公里的海面上，持續以每小時15公里的速度朝北移動，中心附近最大風速為每秒40公尺，瞬間風速達每秒60公尺，中心東北方240公里、西南方165公里以內會出現每秒25公尺以上強風。

日本氣象廳表示，目前先島群島已經進入暴風圈，颱風也將持續北上，預計4日中午過後沖繩本島就會進入暴風範圍，必須嚴防強風豪雨及土石流災情，低窪地區也需注意淹水。

▲日本氣象廳軒嵐諾颱風預測路徑圖。（圖／翻攝自日本氣象廳）



地方政府已對宮古島、石垣島與竹富島逾10萬居民發布避難指示，沖繩縣3日晚間總計共有超過3400戶停電。

根據NHK報導，沖繩縣那霸市有2位居民在路上行走時，不慎被強風吹倒後受傷，緊急送醫後皆無大礙；另外還有一處住宅的屋頂儲水槽被吹垮，所幸沒有造成人員傷亡。

除了日本以外，南韓氣象廳預測，軒嵐諾可能會在6日清晨從釜山沿海登陸，影響範圍擴及全境，不排除登陸時其強度將會超越1959年的強烈颱風莎拉、2003年的颱風梅米，成為登陸韓半島規模最強大的颱風。

►軒嵐諾重回強颱！暴風圈又擴大「通過東北角陸地中」

►軒嵐諾最終走這條路！飄向北方再變強颱 直撲國家曝

